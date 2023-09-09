新华社耶路撒冷9月8日电（记者王卓伦）以色列海滨古城阿卡8日举办以龙舟赛为主要内容的中华文化活动，以色列全国各地17支龙舟队数百名选手竞渡地中海畔。

活动当天在阿卡老城城墙旁一处海滩举行，现场挂起大红灯笼和中国结，洋溢着热闹的东方气息。龙舟赛设置男子组、女子组、混合组等比赛类别，参赛选手既有年近八旬的老人，也有青少年，还有部分残障人士。与龙舟赛同时举行的还有中华传统文化展演及体验活动，太极拳、书法、国画、舞龙、抖空竹等吸引众多当地民众观赏互动。

负责此次活动的阿卡市政府官员卢埃·法拉斯说，龙舟文化活动多次成功举办，已成为以色列民众走近中国文化、感知中国文化魅力的一扇窗口，也令拥有数千年历史的阿卡古城焕发出新的活力与生机。

73岁的龙舟赛参赛者舒拉·布林贝里说，她所在的龙舟队均为本地老年女性，有近50人参加了此次比赛。她和队友们每周都会在以色列最大的淡水湖加利利湖进行两到三次训练，划龙舟令她感到身心愉快、充满活力。

中国驻以色列大使馆临时代办刘松在现场致辞时说，龙舟赛在全球范围内广受欢迎，原因在于其体现了齐心协力、奋发向上、追求卓越的精神，是促进中外文化交流的重要平台。中以建交31年来，政治互信不断增强，互利合作不断发展，人文交流不断深化。

本次活动由中国驻以色列大使馆和阿卡市政府共同主办。近年来，龙舟赛多次在特拉维夫、阿卡等以色列城市举办，深受当地民众欢迎。

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