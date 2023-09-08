新华社北京9月8日电 综述：中外专家学者深入剖析美国军事霸权对世界的危害

新华社记者

美国好战成性，严重破坏国际法和国际规则，其军事霸权危害世界和平与稳定，践踏人权和他国主权。近日，在新华社国家高端智库《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》报告发布暨研讨会上，十余位来自亚洲、非洲、欧洲和拉美等的中外专家学者谴责美国军事霸权给世界带来的动荡与苦难。

贝尔格莱德平等世界论坛主席、曾任南联盟外交部长的日瓦丁·约万诺维奇对美国军事霸权深有感触。在他担任南联盟外长期间，以美国为首的北约打着所谓“避免人道主义灾难”旗号，绕过联合国安理会，开始对南联盟进行轰炸。长达78天的轰炸造成2000多名平民丧生、6000多人受伤、近100万人流离失所。

约万诺维奇指出，美国军事霸权由来已久，威胁全球安全稳定与发展。长期以来，美国不仅支持分裂主义分子，为他们提供资金、武装和培训，还以“民主化”“维护人权”等为幌子侵害他国主权，建立秘密监狱网络，监视包括其盟友在内的全球各国，强迫其他主权国家遵循美国法律，这都是美国的霸权行径。

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫通过视频在研讨会上发言说，美国是全球最具扩张性的国家，军事力量在其成为超级大国的进程中发挥主导作用。美国军事霸权以严重破坏国际法和非法对外干涉为特征。

苏斯洛夫指出，军事霸权是美国全球霸权主要支柱。美国军费开支远高于其他国家，一直痴迷于扩大军事联盟体系以及全球军事存在。“从历史角度看，美国从寻求区域主导地位逐步转变为寻求全球主导地位。随着其他国家崛起，其维护军事霸权的行为也日益增加。”

全球化智库副主任、苏州大学讲席教授高志凯在研讨会现场发言说，事实证明，美国霸权特别是军事霸权没有给世界带来和平、稳定与繁荣，而是给世界许多地区带来不稳定和苦难。

高志凯表示，希望美国决策者意识到，这不是一个单极世界，美国不是世界霸主，不能通过军事霸权、科技霸权等对其他国家发号施令。所有国家都是平等的，没有哪个国家愿意生活在其他国家的霸权之下。沉迷于霸权终将反噬自身。

阿根廷国立拉普拉塔大学教授加布里埃尔·梅里诺强调，拉丁美洲和加勒比地区深受美国霸权伤害，美国200年前提出的“门罗主义”贻害至今，美国依然把该地区当成自己的“后院”，插手其经贸与政治事务。美国为了维系其对拉美和加勒比地区的控制与霸权，曾在多个拉美国家煽动军事政变乃至直接军事干预。

梅里诺表示，美国军事霸权给世界带来大量冲突和不稳定因素，阻碍了世界和平与发展。他说：“我认为世界格局多极化发展的趋势是必然的，美国如果以武力阻止这种发展趋势以维持其霸权地位，将在全球范围内造成战争和混乱。”

当代中国与世界研究院副院长孙明认为，美国肆意发动战争、对别国进行军事干涉等霸权行径戕害生命、践踏人权和别国主权、破坏国际和平与发展，给相关国家人民带来巨大痛苦和灾难。

新华社国家高端智库北京时间5日面向全球、多语种发布《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告，深刻剖析美国军事霸权的思想根源，揭示其维护军事霸权的手段工具，以大量事实和数据展现美国军事霸权带给世界的巨大危害。

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