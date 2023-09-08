新华网达卡9月8日电（记者孙楠）“今天这场活动让我深刻感受到孟中文化交流的魅力，给我带来了全新的文化体验，让我更加热爱中华文化。”孟加拉国青年古雅文说。

古雅文提到的活动是日前在孟首都达卡举行的“音画中国”展映会。展映会播放了中孟合作翻译制作并在当地电视台播出的中国电视剧片段，孟籍配音演员还在现场演示配音过程；同时，展映会还通过播放《美术里的中国》等讲述中国名画的纪录片向现场观众介绍中国传统文化，现场气氛十分热烈。

“我学习中文4个月了，这是第一次看孟语配音的中国电视剧，感觉非常有意思。”达卡大学孔子学院中文教学点学生阿西夫说，希望以后孟中影视文化交流能越来越多、越来越密切，这样能让更多孟加拉国人深入了解中国文化。

孟加拉国文化国务部长哈立德在致辞时表示，早在孟加拉国独立之前，中国就与这一区域有着紧密的文化和商贸往来。如今孟中关系蒸蒸日上，人民交往密切。中国的发展成就举世瞩目，希望两国加强文化交流，以便孟民众通过各种渠道了解中国、了解中国文化。

中国驻孟加拉国使馆临时代办严华龙表示，中孟友好交往逾越千年。千百年来，两国人文、商贸往来不断。希望中孟两国年青一代加强交流互鉴，为两国战略合作伙伴关系发展作出新的贡献。

中孟双方各领域代表等200余人出席了此次展映会。

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