新华社莫斯科9月8日电 专访：美国军事霸权给世界带来灾难——访俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心副主任苏斯洛夫

新华社记者耿鹏宇

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫日前说，美国是全球最具扩张性的国家，美国的军事霸权以严重破坏国际法和非法军事干涉为特征，但其军事霸权必将终结。

苏斯洛夫在接受新华社记者专访时表示，军事霸权一直是美国全球霸权的主要支柱。美国国防预算居全球之首，但仍热衷于进一步增加军事预算，扩大其军事联盟体系，巩固盟友之间的关系，并建立新的军事基地。美国军事霸权没有给世界带来和平与稳定，其违反国际法的军事干预行径给别国带来巨大的安全问题和人道主义灾难。

苏斯洛夫说，1999年以美国为首的北约轰炸南联盟、2001年美国发动阿富汗战争、2003年美国入侵伊拉克、2011年北约空袭利比亚等行径，不仅是对国际法的沉重打击，也给地区稳定带来持续威胁和破坏，给当地人民造成巨大痛苦与灾难。

苏斯洛夫表示，美国奉行北约东扩原则，导致了乌克兰危机升级。美国是推动这场冲突长期化的主要支持者，将其视作削弱俄罗斯的相对廉价且安全的工具，却无视其对人类造成的灾难。

近日，在新华社国家高端智库《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》报告发布暨研讨会上，苏斯洛夫在视频发言中指出，在美国看来，一旦任何国家变得或可能变得强大到挑战美国全球霸权，美国便即刻将其视为威胁并启动遏制和对抗政策。

苏斯洛夫强调，绝大多数非西方国家反对美国全球霸权，支持建立一个更加公正的多极世界。“当然，美国将继续不遗余力地维护其全球霸权，这或将使得未来国际关系变得非常危险。然而，从长远来看，美国军事霸权的终结不可避免。”

(责编：刘洁妍、刘慧)