人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：高度赞赏阿盟外长理事会连续第43次通过涉华友好决议

2023年09月08日20:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月8日电（记者朱超）外交部发言人毛宁8日表示，中方高度赞赏阿拉伯国家联盟外长理事会连续第43次专门通过涉华友好决议，愿继续同阿方坚定相互支持，高质量共建“一带一路”，更好造福双方人民。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，第160届阿拉伯国家联盟外长理事会会议通过涉华决议，重申阿拉伯国家支持一个中国原则和“一带一路”倡议，愿继续加强对华合作，赞赏中方在促进地区和平与安全方面所做的外交努力。中方对此有何评论?

　　“这是阿盟外长理事会连续第43次专门通过涉华友好决议，中方表示高度赞赏。”毛宁说，决议回顾阿拉伯国家同中国合作取得的积极进展，重申阿拉伯国家支持一个中国原则和“一带一路”倡议，愿同中国加强在各领域合作，充分体现了阿方发展对华关系的坚定决心。

　　她表示，决议赞赏中国为支持阿拉伯事业、和平解决地区危机、促进国际和地区和平与安全所做的外交努力，高度评价沙特和伊朗在习近平主席倡议下在北京签署和解协议、恢复外交关系，再次证明加强对话协商、增进团结协作是中国同阿拉伯国家的共同愿望。

　　毛宁说，中阿关系传统友好，双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，共建“一带一路”成果丰硕。双方都致力于促进地区和平与稳定，维护国际公平正义，是彼此信赖的战略伙伴。

　　“中方愿继续同阿方坚定相互支持，高质量共建‘一带一路’，更好造福双方人民。”毛宁说，“中方将继续站在和平、稳定、正义一边，加强同阿拉伯国家在国际和地区事务中的团结协作，朝着构建面向新时代的中阿命运共同体迈出更坚实步伐。”

(责编：刘洁妍、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部