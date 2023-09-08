新华社北京9月8日电（记者朱超）外交部发言人毛宁8日表示，中方高度赞赏阿拉伯国家联盟外长理事会连续第43次专门通过涉华友好决议，愿继续同阿方坚定相互支持，高质量共建“一带一路”，更好造福双方人民。

当日例行记者会上，有记者问：日前，第160届阿拉伯国家联盟外长理事会会议通过涉华决议，重申阿拉伯国家支持一个中国原则和“一带一路”倡议，愿继续加强对华合作，赞赏中方在促进地区和平与安全方面所做的外交努力。中方对此有何评论?

“这是阿盟外长理事会连续第43次专门通过涉华友好决议，中方表示高度赞赏。”毛宁说，决议回顾阿拉伯国家同中国合作取得的积极进展，重申阿拉伯国家支持一个中国原则和“一带一路”倡议，愿同中国加强在各领域合作，充分体现了阿方发展对华关系的坚定决心。

她表示，决议赞赏中国为支持阿拉伯事业、和平解决地区危机、促进国际和地区和平与安全所做的外交努力，高度评价沙特和伊朗在习近平主席倡议下在北京签署和解协议、恢复外交关系，再次证明加强对话协商、增进团结协作是中国同阿拉伯国家的共同愿望。

毛宁说，中阿关系传统友好，双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，共建“一带一路”成果丰硕。双方都致力于促进地区和平与稳定，维护国际公平正义，是彼此信赖的战略伙伴。

“中方愿继续同阿方坚定相互支持，高质量共建‘一带一路’，更好造福双方人民。”毛宁说，“中方将继续站在和平、稳定、正义一边，加强同阿拉伯国家在国际和地区事务中的团结协作，朝着构建面向新时代的中阿命运共同体迈出更坚实步伐。”

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