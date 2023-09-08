人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：愿同澳方一道推动中澳全面战略伙伴关系行稳致远

2023年09月08日19:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月8日电（记者朱超）外交部发言人毛宁8日表示，中方愿同澳大利亚方面一道，落实好两国领导人共识，坚持相互尊重、求同存异、互利共赢，推动中澳全面战略伙伴关系行稳致远。

　　毛宁是在当日例行记者会上就中澳高级别对话第七次会议有关情况答问时作出上述表示的。

　　“9月7日，中澳高级别对话第七次会议在北京成功举办，来自两国各界的36位代表就中澳关系广泛议题进行了深入而富有建设性的探讨，气氛坦诚、友好、热烈。”毛宁说，会后，中共中央政治局委员、外交部长王毅集体会见了澳方代表团，全面阐释了中方在发展中澳关系方面的政策立场。

　　“出席对话的两国代表一致认为，中澳关系企稳向好的势头来之不易，双方应以领导人巴厘岛会晤重要共识为指引，不断增进两国人民相互了解和友好感情，推动中澳关系健康稳定可持续发展。”她说。

　　毛宁表示，中澳高级别对话是2014年11月习近平主席对澳大利亚进行国事访问时成立的对话平台，为双方深化互信、拓展合作、增进友谊发挥了重要作用。“中方愿同澳方一道，落实好两国领导人共识，坚持相互尊重、求同存异、互利共赢，推动中澳全面战略伙伴关系行稳致远。”

(责编：刘洁妍、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部