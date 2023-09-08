新华社北京9月8日电（记者朱超）外交部发言人毛宁8日表示，中方愿同澳大利亚方面一道，落实好两国领导人共识，坚持相互尊重、求同存异、互利共赢，推动中澳全面战略伙伴关系行稳致远。

毛宁是在当日例行记者会上就中澳高级别对话第七次会议有关情况答问时作出上述表示的。

“9月7日，中澳高级别对话第七次会议在北京成功举办，来自两国各界的36位代表就中澳关系广泛议题进行了深入而富有建设性的探讨，气氛坦诚、友好、热烈。”毛宁说，会后，中共中央政治局委员、外交部长王毅集体会见了澳方代表团，全面阐释了中方在发展中澳关系方面的政策立场。

“出席对话的两国代表一致认为，中澳关系企稳向好的势头来之不易，双方应以领导人巴厘岛会晤重要共识为指引，不断增进两国人民相互了解和友好感情，推动中澳关系健康稳定可持续发展。”她说。

毛宁表示，中澳高级别对话是2014年11月习近平主席对澳大利亚进行国事访问时成立的对话平台，为双方深化互信、拓展合作、增进友谊发挥了重要作用。“中方愿同澳方一道，落实好两国领导人共识，坚持相互尊重、求同存异、互利共赢，推动中澳全面战略伙伴关系行稳致远。”

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