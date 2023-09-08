新华社贝尔格莱德9月7日电 专访：美国军事霸权威胁全球安全与发展——访塞尔维亚前资深外交官日瓦丁·约万诺维奇

新华社记者石中玉

塞尔维亚前资深外交官、国际问题专家日瓦丁·约万诺维奇日前在贝尔格莱德接受新华社记者专访时说，美国军事霸权威胁全球安全、稳定与发展，1999年以美国为首的北约轰炸南联盟就是一大例证。

约万诺维奇曾任南联盟外交部长，现任贝尔格莱德平等世界论坛主席。在他担任外交部长期间，以美国为首的北约打着所谓“避免人道主义灾难”的旗号，绕过联合国安理会，违反联合国宪章，对南联盟进行轰炸。长达78天的轰炸造成2000多名平民丧生、6000多人受伤、近100万人流离失所。

轰炸期间，北约还动用了国际公约禁止的集束炸弹和贫铀弹。2000年3月，北约在向联合国提交的一封信中承认，北约在轰炸南联盟过程中，共发射了约3.1万发贫铀弹。

约万诺维奇说，以美国为首的北约轰炸南联盟，其真实动机是在更靠近俄罗斯的地方部署军队。同时，美国打着促进相关国家安全和发展利益的旗号，仍在利用北约进行军事扩张，“1999年北约轰炸时，北约成员国数量为19个，如今已增加至31个。”

约万诺维奇5日参加了新华社国家高端智库《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告发布研讨会。他认为，这份报告非常重要，极具启发性，客观全面地揭示、剖析美国军事霸权行径，将在加强全球团结、构建多极化且更为公正包容的世界新秩序中发挥重要作用。

约万诺维奇指出，长期以来，美国不仅支持分裂主义分子，为他们提供资金、武装和培训，还以“民主化”“维护人权”等为幌子侵害他国主权，建立秘密监狱网络，监视包括其盟友在内的全球各国，强行让其他主权国家遵循美国法律，这都是美国的霸权行径。

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