9月7日，与会嘉宾参加中国—中亚和东盟发展合作论坛。新华社记者 张文静 摄

新华社兰州9月8日电 题：中国与中亚、东盟携手推动“一带一路”倡议高质量发展

新华社记者张文静、马欣然、程楠

一批机械配件、鲜切花等产品日前经兰州中川机场国际航空口岸发往哈萨克斯坦阿拉木图；作为知名的苹果之乡，甘肃省平凉市静宁县今年初将89吨鲜苹果顺利出口越南，越南已是甘肃省鲜苹果出口第一大市场……

在共建“一带一路”倡议中，地处中国西部的甘肃省不断加强与中亚、东盟的经济合作，而密切与中国各省份的经济交流也已成为东盟和中亚的共识。

7日，来自中国、越南、缅甸、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国家的60余名专家学者相聚甘肃省敦煌市，以第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会为契机，围绕“携手构建人类命运共同体”主题，开展中国—中亚和东盟发展合作论坛，努力从互学互鉴中找到经济社会高质量发展的答案，达到持续改善民生的目的。

甘肃省人大常委会副主任俞成辉在论坛上介绍，中亚和东盟在不同的地理环境中，发展了各有特色、独具风格的民族文化和国家形态，与中国保持长期的友好交往。随着“一带一路”倡议的提出，中亚和东盟已成为甘肃省最紧密的经贸合作伙伴，哈萨克斯坦和东盟去年是甘肃省进出口贸易的前两大伙伴，占比高达三分之一以上。

越南计划投资部发展战略研究院服务发展战略部主任阮国长介绍，2017年至今，越南和中国每年的贸易额都呈现明显增长态势。

没有国家之间的合作，就不可能有长足发展。随着全球产业链、供应链格局的变化，东盟的制造业、加工业正在兴起，对原材料、能源等货物的需求正在增加。同时，中亚地区的市场需求旺盛，正从传统的国际班列过境地区，变为国际班列的商品目的地之一。中亚与东盟在产业对接、产能合作、供应链合作、海外仓建设等方面的合作潜力正不断释放。

俞成辉表示，中亚与东盟毗邻中国这个世界第二大经济体，中国能够为促进中亚与东盟之间合作、为亚洲经济增长提供更多可能性。作为西部陆海新通道的主要组成省份，甘肃愿意持续助力中国与中亚、东盟之间的务实合作。

9月7日，与会嘉宾参加中国—中亚和东盟发展合作论坛。新华社记者 张文静 摄

中国和中亚曾共享古丝绸之路的繁荣，现在，双方也正依靠“一带一路”倡议达到高质量双赢，推动实现构建人类命运共同体理念的目标。

中亚区域经济合作学院院长卡比尔·朱拉佐达认为，中国和中亚合作潜力无限，我们愿与中国密切合作，建立有效联系，实现经济增长和可持续发展。

教育是推动共建“一带一路”倡议高质量发展的重要纽带，更是促进中国与“一带一路”沿线国家和地区共同繁荣发展的引擎。

兰州大学是中国西部一所百年名校，也是此次论坛的主办方之一。近年来，该校积极推动与沿线国家的高质量发展，发挥人才培养优势，吸纳了来自65个国家和地区的1000多名留学生，其中包括大量中亚和东盟国家的留学生。此外，兰州大学还在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、格鲁吉亚建有3所孔子学院，累计培训各级各类汉语学习者3万余人次。

兰州大学党委书记马小洁说：“希望进一步加强同沿线国家和地区的高校、科研机构以及政府、企业的交流合作，推动‘一带一路’倡议高质量发展。”

乌兹别克斯坦塔什干国立东方大学校长古丽切赫拉·里赫希耶娃同样期盼就学生交流、教师访学和设立研究机构等方面同中国开展更加密切的合作。

在世界百年未有之大变局加速演进背景下，古丝绸之路合作共赢、人类大同等宝贵理念的价值正不断彰显。与会专家认为，通过论坛，中国与中亚、东盟在区域治理、全球治理等问题上能够相互交流经验。作为幅员辽阔的大国，中国长期积累的反贫困经验和基层治理实践，都值得与中亚和东盟分享。

(责编：于洋、刘叶婷)