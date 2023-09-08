新华社伦敦9月7日电（记者郭爽）英国政府7日发表声明说，英国将通过与欧盟达成的新协议重返欧盟旗舰科学项目“地平线欧洲”，以及“哥白尼”地球观测项目。

声明说，英国科研人员从7日开始，可以恢复申请“地平线欧洲”的项目资金和申请参与相关研究。此外，英国还将重新加入欧盟的“哥白尼”项目，这一项目利用卫星监测气候变化对地球影响，对分析极端天气事件等至关重要。

根据这份声明，英国在核能方面将不重新加入欧洲原子能共同体的相关计划，而将推行国内的核聚变能源战略。但声明说，英国国内的相关战略也将涉及密切的国际合作，包括与欧洲伙伴的合作。

欧盟委员会也在7日宣布了与英国达成相关协议的消息。欧盟委员会表示，英国将从2024年1月开始，平均每年向“地平线欧洲”和“哥白尼”提供约26亿欧元资金。

相关协议受到英国科学界的热烈欢迎，英国科学界曾是“地平线欧洲”项目的主要受益方之一，但在英国“脱欧”之后，许多合作被迫停止。英国科学、创新和技术大臣米歇尔·唐兰当天表示，相关协议是英国科技发展道路上的关键一步。欧盟学术界也对此表示欢迎。

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