“今天再次进入这个会议厅，我真的很高兴，也很激动。”哈萨克斯坦中国研究中心主任沙伊梅尔格诺娃7日踏入纳扎尔巴耶夫大学主会议厅时，不禁发出这样的感叹。

十年前的9月7日，她就是在这个有着洁白外立面和金色圆顶建筑群的会议厅中，现场聆听了一场关乎世界发展与时代走向的演讲。

2013年9月7日，中国国家主席习近平在此发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，首次提出共同建设“丝绸之路经济带”的倡议。自此，中亚成为共建“一带一路”的首倡之地，千年丝路被唤醒。

“为了使我们欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带’。这是一项造福沿途各国人民的大事业。”习近平主席十年前的话语，至今余音绕梁。十年来，“一带一路”倡议合作硕果累累，成果举世瞩目。

7日，在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，由新华通讯社、中国日报社、哈萨克斯坦中国研究中心主办的“共建‘一带一路’倡议十周年回顾与展望”研讨会暨中国中亚“黄金30年”交流会旨在回顾十年成就、展望未来之机。

这是9月7日在位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学拍摄的活动现场 新华社记者 邬惠我 摄

“本次会议的地点设在阿斯塔纳极具象征意义。十年过去了，在各方努力下，‘一带一路’已成为一条开放包容、均衡普惠、合作共赢之路。”哈萨克斯坦国务秘书卡林在致研讨会的贺信致辞中说。

“哈萨克斯坦是中亚地区重要大国，是中国的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。在习近平主席和托卡耶夫总统的战略引领和亲自推动下，‘一带一路’倡议与哈发展战略深度对接，不断推动两国务实合作行稳致远。”中国驻哈萨克斯坦大使张霄在致辞时表示。

“当今世界迫切需要深化各个区域的互联互通，正因如此，习近平主席于十年前在这里提出了划时代的倡议，它代表了世界最广大人民的利益，得到了国际社会的广泛支持。它全力支持着包括中亚国家在内的发展中国家的经济社会发展，我们热切期待这一倡议开启又一个成功的十年。”上海合作组织前秘书长诺罗夫表示。

根植历史，指向未来；源于中国，属于世界。“一带一路”倡议是习近平主席深刻思考人类前途命运以及中国和世界发展大势，推动中国和世界合作共赢、共同发展作出的重大决策。

“十年共建‘一带一路’，高楼起、道路通，人心相连。”中国日报社社长兼总编辑曲莹璞表示，“‘一带一路’倡议在哈萨克斯坦生根、发芽，开出了‘友谊之花’,结成了‘互惠共赢’的丰硕果实。”

十年间，“一带一路”成就斐然。吉尔吉斯斯坦前总理奥托尔巴耶夫在视频致辞中说，“在2022年，有超过16000辆班列穿梭于中欧之间，大多数都经过中亚地区。这些班列的路线和频次还会持续增加。”

十年来，中国已与152个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，覆盖中国83%的建交国。

十年来，共建“一带一路”取得显著成绩。设施联通更加通达通畅，成功建设了中欧班列、西部陆海新通道、中老铁路等一批标志性项目。其中，中欧班列已铺画运行线路84条，通达欧洲25个国家的211个城市；西部陆海新通道铁海联运班列已覆盖中国中西部18个省（区、市）。

十年来，投资贸易水平持续提升。2013年至2022年，中国与沿线国家货物贸易进出口额、非金融类直接投资额年均分别增长8.6%和5.8%，与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元。

民心相通取得显著成效，中国企业在共建国家建设的境外经贸合作区已为当地创造了42.1万个就业岗位。预计到2030年，共建“一带一路”可使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，将使全球收入增加0.7%至2.9%。

共建“一带一路”有关合作理念和主张写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等重要国际机制的成果文件。共建“一带一路”朋友圈持续扩大，国际影响力、合作吸引力不断释放。

“作为好兄弟好朋友，我们热切欢迎广大哈方机构和企业继续积极利用进博会这个‘金色大门’同中国企业建立更紧密的合作关系，向中国消费者宣介优质商品，同时积极参与虹桥论坛和进博会人文交流活动，为推动中哈永久全面战略伙伴关系行稳致远贡献力量。”国家会展中心（上海）党委副书记时煌军说。

会议重点宣介和展示的新华社国家高端智库报告《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》引发与会各国嘉宾广泛关注。该智库报告是新华社研究习近平新时代中国特色社会主义思想的创新成果，从哲学维度、方略维度、战术维度和全球视野，全面阐释习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵，以“美”“实”“效”“协”“共”五个关键字深入解读习近平经济思想的鲜明特征，系统展现了其中所蕴含的大国经济治理智慧。

9月7日，“共建‘一带一路’倡议十周年回顾与展望”研讨会暨中国中亚“黄金30年”交流会，重点宣介并展示新华社国家高端智库报告《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》 新华社记者 邬惠我 摄

乘风破浪，顺势而为。“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，十年来始终致力于高标准、惠民生、可持续的合作项目，并将继续谱写国家互利共赢、人民相知相亲、文明互学互鉴的丝路时代新篇。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)