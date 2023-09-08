新华社特古西加尔巴9月6日电（记者赵凯 廖思维）洪都拉斯首批咖啡集装箱对华发送仪式6日在洪西部圣罗莎-德科潘市举行，来自洪政府部门和行业近200人出席仪式。

洪农业和畜牧业部部长劳拉·苏阿索在仪式上说，洪都拉斯咖啡口味丰富、品质上乘；中国市场广阔开放、充满机遇。随着两国贸易合作不断推进，期待洪都拉斯海鲜、雪茄、糖等更多类别的产品进入中国市场。

这批咖啡豆共计38吨，来自洪当地的卡普卡斯咖啡合作社。中国驻洪都拉斯大使于波当天致信该合作社总经理奥马尔·罗德里格斯说，洪都拉斯企业开始向中国出口咖啡，标志着中洪两国务实合作全面展开。欢迎洪都拉斯企业到中国投资创业，中国对外开放的大门将越开越大。

卡普卡斯咖啡合作社是在洪国家农业食品卫生和安全局注册和认证的首个对华咖啡出口合作社。罗德里格斯在仪式上说：“中国咖啡消费增长潜力大，这批货物将成为洪都拉斯特色产品开辟中国市场的‘排头兵’。”

洪都拉斯位于中美洲北部，是拉丁美洲主要的咖啡出口国。中国海关总署6月发布公告称，自6月13日起，允许符合相关要求的洪都拉斯咖啡豆进口。

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