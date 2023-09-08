新华社雅加达9月7日电（记者陆芸 孙磊）东盟秘书长高金洪7日在印尼首都雅加达表示，东盟与中国在区域经济一体化、人文交流等各领域合作势头持续保持强劲，将产生更多成果造福东盟与中国民众。

9月7日，在印度尼西亚雅加达，东盟秘书长高金洪在参加第43届东盟峰会期间接受新华社记者采访。新华社发（维里 摄）

高金洪是在参加第43届东盟峰会期间接受新华社记者采访时作上述表示的。他说：“一直以来，东盟与中国通过相关机制在各个层面和领域展开合作，势头向好。展望未来，东盟与中国合作将持续保持强劲。”

高金洪说，东盟与中国合作机遇丰富，特别是在海洋经济、绿色经济、能源转型、人文交流等领域有广阔合作空间。他说：“我们希望中国加大投资东盟成员国的基础设施项目，这将有利于东盟国家的民生福祉。”

就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在今年6月全面生效，高金洪说，RCEP的实施将激发出东盟与中国合作更大潜力，为区域贸易注入新动力。

本次东盟峰会及东亚合作领导人系列会议7日在雅加达落下帷幕。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)