人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

东盟秘书长：东盟与中国合作造福双方民生福祉

2023年09月08日08:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅加达9月7日电（记者陆芸 孙磊）东盟秘书长高金洪7日在印尼首都雅加达表示，东盟与中国在区域经济一体化、人文交流等各领域合作势头持续保持强劲，将产生更多成果造福东盟与中国民众。

　　9月7日，在印度尼西亚雅加达，东盟秘书长高金洪在参加第43届东盟峰会期间接受新华社记者采访。新华社发（维里 摄）

　　高金洪是在参加第43届东盟峰会期间接受新华社记者采访时作上述表示的。他说：“一直以来，东盟与中国通过相关机制在各个层面和领域展开合作，势头向好。展望未来，东盟与中国合作将持续保持强劲。”

　　高金洪说，东盟与中国合作机遇丰富，特别是在海洋经济、绿色经济、能源转型、人文交流等领域有广阔合作空间。他说：“我们希望中国加大投资东盟成员国的基础设施项目，这将有利于东盟国家的民生福祉。”

　　就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在今年6月全面生效，高金洪说，RCEP的实施将激发出东盟与中国合作更大潜力，为区域贸易注入新动力。

　　本次东盟峰会及东亚合作领导人系列会议7日在雅加达落下帷幕。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部