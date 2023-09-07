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联合国教科文组织为敦煌研究院及樊锦诗等颁发杰出贡献奖

2023年09月07日18:36 | 来源：新华网
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　　新华社兰州9月7日电（记者贾钊、程楠）非物质文化遗产促进可持续发展论坛7日在甘肃省敦煌市举办，联合国教科文组织（UNESCO）在论坛上为敦煌研究院、常书鸿、段文杰和樊锦诗颁发了杰出贡献奖。

　　联合国教科文组织相关负责人介绍，在纪念《保护世界文化和自然遗产公约》通过五十周年之际，为表彰敦煌研究院、樊锦诗等在保护联合国教科文组织世界遗产——莫高窟所做出的杰出贡献，特颁发此奖。

　　敦煌莫高窟现存壁画4.5万平方米，彩塑2000多身，是丝绸之路多元文化的结晶，在1987年被列入《世界遗产名录》。多年来，在敦煌研究院，以常书鸿、段文杰和樊锦诗等人为代表，几代人薪火相传，择一事终一生，矢志不渝地守护世界文化遗产莫高窟，让世界共享莫高窟之美。

　　“莫高窟保护的成就，离不开国家的大力支持，离不开国内外学术机构和专家学者的关心帮助，更离不开几代人近八十年的接续奋斗。我们要努力把莫高窟保护好，把莫高窟保护、研究和弘扬的关系处理好。”樊锦诗说。

　　甘肃现有文物古迹近1.7万处，其中，世界文化遗产7处。去年，联合国教科文组织、世界银行与甘肃省签署协议，旨在运用甘肃文化和创意资源推进文化遗产保护传承与创新发展。

　　据了解，非物质文化遗产促进可持续发展论坛由联合国教科文组织、世界银行和甘肃省人民政府共同主办，是第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会的活动之一。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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