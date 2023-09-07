新华社德国慕尼黑9月7日电 2023世界新能源汽车大会于6日至7日在德国慕尼黑举行。中德两国业界代表在会上呼吁加强两国汽车领域合作，共同把握新能源汽车转型发展机遇，实现共赢发展。

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒在会上说，今年世界新能源汽车大会首次在中国以外地区举行，这对德中两国合作是一个重要信号，“德中两国‘脱钩’行不通”。

德国知名汽车零部件生产商采埃孚集团董事会主席、首席执行官柯皓哲说，虽然欧洲的新能源汽车渗透率目前不及中国，但也很快就会迎头赶上。

柯皓哲说，中国拥有良好的产业生态，采埃孚将会继续投资中国。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群说，希望与海外汽车厂商继续合作，推进产业转型。

该会议由德国汽车工业协会、中国汽车工程学会、世界新能源汽车大会国际组织共同主办，主题为“低碳出行、合作共赢”。

会议在两年一度的德国国际汽车及智慧出行博览会期间举行。本届车展吸引了来自中国的比亚迪、零跑、小鹏、宁德时代、商汤科技等企业，不少中企在展会上展出最新电动车型和新能源汽车技术。

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