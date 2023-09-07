新华社阿根廷拉普拉塔9月6日电 专访：美国军事霸权阻碍世界和平与发展，拉美深受其害——访阿根廷国立拉普拉塔大学教授梅里诺

新华社记者王钟毅

阿根廷国立拉普拉塔大学教授加布里埃尔·梅里诺日前接受新华社记者专访时说，军事霸权是美国霸权的组成部分，美国试图通过加强军事霸权阻止世界格局多极化趋势，维持其经济和政治霸权地位，这在全球范围内带来了大量冲突和不稳定因素，阻碍世界和平与发展，拉美和加勒比地区深受其害。

新华社国家高端智库北京时间5日面向全球、多语种发布《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告，并举行专家研讨会。梅里诺通过视频方式出席报告发布暨研讨会。

梅里诺在接受专访时说，美国是世界上最好战的国家，因为在美国240余年的历史中，仅有不到20年没有打仗。美国的军事存在遍布世界，在全球数十个国家拥有数百个军事基地，发动伊拉克战争、阿富汗战争等多场战争，造成不计其数的平民伤亡和经济损失，而这些都只是为了维持其全球霸权地位。

梅里诺表示，拉丁美洲和加勒比地区深受美国霸权伤害，美国200年前提出的“门罗主义”贻害至今，美国依然把该地区当成自己的“后院”，插手其经贸与政治事务。他说：“美国为了维持其对拉美和加勒比地区的控制与霸权，曾在多个拉美国家煽动军事政变乃至进行直接军事干预。例如1973年智利发生的针对民选阿连德政府的军事政变就是美国操弄的结果。”

梅里诺说，美国加强军事霸权的目的是维持其经济霸权。当前世界格局多极化发展趋势明显，资本主义经济危机周期性爆发，美国在全球范围内的经济霸权地位下降，政治霸权地位也随之受到挑战。美国采取加强军事霸权的方式来增加其在全球范围内的影响力，试图恢复和强化其在全球和地区的霸权地位。“这是帝国主义和殖民主义的延续。”梅里诺说。

梅里诺表示，美国军事霸权给世界带来大量冲突和不稳定因素，阻碍了世界和平与发展。他说：“我认为世界格局多极化发展的趋势是必然的，美国如果以武力阻止这种发展趋势以维持其霸权地位，将在全球范围内造成战争和混乱。”

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