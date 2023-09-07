实际上，发展中国家债务问题与美国等西方国家有很大关系。发展中国家自身经济“造血”功能较弱，要发展离不开借外债。西方金融机构为逐利，经常鼓动发展中国家发行大量短期高息债券，让一些债务国面临巨大偿债压力，不得不举新债还旧债，“雪球”越积越大。

英国“债务正义”组织2022年发布报告说，根据世界银行的数据测算，非洲国家政府外债中12%来自中国，35%来自西方，尤其是西方私营机构。中方贷款利率为2.7%，西方贷款利率为5%，几乎是中方的两倍。

津巴布韦执政党津巴布韦非洲民族联盟－爱国阵线信息与宣传书记克里斯托弗·穆茨万古瓦指出，西方国家才是非洲每一次债务陷阱的制造者。他说：“以前（对于）非洲，如果想要资金，就去巴黎，很昂贵；尝试去纽约（借款），那就更贵了；试着去伦敦（借款），（利率）高出天际。成本太高了。来中国吧，成本低。”

美国的金融霸权也是一些发展中国家陷入债务危机的重要原因。美国一些利益集团和金融机构联手，几度在新兴市场国家制造债务危机，从这些国家巧取豪夺巨大经济利益。20世纪90年代，阿根廷利用国际低利率环境大幅举债，还被美国灌下“新自由主义”迷魂汤，2001年金融危机爆发，阿根廷因无法还债被迫于2005年和2010年两次进行债务重组，至今仍受债务问题困扰，发展陷入困境。（视频：刘赞；编辑：赵卓昀）

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