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中印尼合作建设的雅万高铁开通运行

2023年09月07日16:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达9月7日电 （记者章念生、刘慧、张矜若）9月7日，中印尼合作建设的雅加达至万隆高速铁路开通运行，两地间最快旅行时间由3.5小时压缩至40分钟。10月初，将正式售票开始商业运营。这标志着印尼迈入高铁时代，中印尼共建“一带一路”取得重大标志性成果。

雅万高铁是印尼和东南亚第一条高速铁路，也是中国共建“一带一路”倡议和印尼“全球海洋支点”构想对接、中印尼两国务实合作的旗舰项目，全线采用中国技术、中国标准。雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，线路全长142.3公里，最高运行时速350公里，始自雅加达市，途经勿加泗市、勿加泗县、卡拉旺县、普旺加达县、西万隆县、芝马墟市、万隆县，终至万隆市，设有哈利姆、卡拉旺、帕达拉朗、德卡鲁尔4座车站。

雅万高铁开通运行后，9月7日至9月30日，在雅加达哈利姆站至万隆德卡鲁尔站间，按列车运行图每日安排开行旅客列车8列，沿线市民可向印尼中国高速铁路有限公司（KCIC）预约免费乘车体验。10月初将正式售票开始商业运营，届时，将根据市场需求确定旅客列车开行数量，满足沿线民众出行需求。

雅万高铁动车组是中方企业采用时速350公里复兴号中国标准动车组先进成熟技术，适应印尼运行环境和线路条件，融合印尼本土文化设计制造的，具有技术先进、安全舒适等特点。每列动车组编组8辆，设VIP、一等、二等座席，总定员601人，可重联运行，配备了残疾人卫生间、盲文引导标识等无障碍设施和售货柜、咖啡机、微波炉等设备，可为旅客提供良好乘车体验。

雅万高铁各大车站呈现“一站一景”鲜明特色，突出现代功能、彰显印尼文化，融合了西爪哇岛优美自然景观和当地“编织文化”，配备了先进完善的服务设施和智能化客服信息系统，与轻轨、公交、出租车等市政交通无缝衔接，旅客乘坐高铁出行更加方便快捷。位于首都雅加达的哈利姆站成为印尼最大铁路客运车站，站房建筑面积达2.6万平方米，可同时容纳2500人候车。帕达拉朗站是全线唯一一座与既有普速铁路互联互通的车站，可实现高速铁路和普速铁路顺畅换乘。

雅万高铁沿线地质环境复杂，工程建设难度很大。中印尼参建单位充分借鉴中国高铁建设成功经验，坚持生态环保理念，加强勘察设计和施工组织，强化安全和质量控制，科学有序、优质高效推进工程建设。项目选线最大限度绕避滑坡、火山等不良地质，创新设计减隔震性能更好的桥梁、平顺度更高的无砟轨道、功能更强的列车运行控制等先进系统，高标准建成了13座隧道和56座桥梁。

在雅万高铁建设过程中，大量采购使用印尼本地生产的水泥等原材料，带动了当地经济发展。大量招聘印尼员工参与工程建设，累计为当地带来5.1万人次的就业，培训印尼员工4.5万人次。

雅万高铁开通运行前，中印尼双方精心组织相关单位对各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整，确保线路完全具备开通运行条件。精心选拔了运营管理和设备维护人员，进行了严格培训考试，确认具备上岗资格。

雅万高铁开通运行后，雅加达至万隆间的旅行时间将大幅压缩，极大改善当地交通条件，便利沿线民众出行，带动商业开发和旅游产业发展，将为区域经济社会发展注入加速度、提供新动能，对深化中印尼两国务实合作、构建中印尼命运共同体，具有十分重要的意义。

(责编：于洋、常红)

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