澳大利亚“珍珠与刺激”网站9月6日文章，原题：你所知道的有关中国构成威胁的一切都是不真实的 副题：杰瑞·格雷致英国外交发展大臣詹姆斯·克莱弗利的一封公开信

亲爱的克莱弗利先生，很高兴看到您对中国的访问很顺利，但我对您离开的姿态感到失望。我最不希望看到的是英国做得不好。我也将带着一些可能会让您不安的信息进入这次对话，因为这些信息与您的信息完全矛盾。显然，英国驻华大使馆或领事馆的任何人都没去过新疆，也没从现场为您提供任何报告。我真诚希望您是被误导了，而非故意参与这场骗局。

我的名字是杰瑞·格雷，在英国出生的澳大利亚公民，过去20年来一直是中国广东中山市的居民。1977年至1987年，作为英国警察我两次受到嘉奖。一生中大部分时间里我很少关注政治问题。2020年疫情期间，我出于无聊在推特（现在的X平台）发布在华旅行的照片和故事。这个决定很大程度上改变了我的生活，我在网上基于个人观察和经历说的几乎每一句话，都会招致像您对中国进行的那种批评。

让我在中国的外籍人士社区中与众不同的是我在中国骑行3万多公里并接触普通民众。我和妻子看到农村乡镇层面取得的进展，未目睹中国农村发生重大转变的人都无法理解此类成就。正是这种经历也使我成为中国及其执政党的坚定支持者。我从未见过比中国更强调协作和协商的治理方式——能让民众参与治理并从中受益，这是西方民主支持者无法想象的。

西方媒体将我贬低为“退休保安”“北京的辩护者”以及其他诸多蔑称。但我只是根据自己的经验说话，并通过研究支持自己的说法。2014年我第一次骑自行车在新疆旅行，那次旅行中没看到任何压迫迹象，我们每天都与维吾尔族人、哈萨克族人、蒙古族人、塔吉克族人和柯尔克孜族人见面、交往和互动，他们都过着正常生活。2019年我和妻子通过不同线路在新疆骑行。近5000公里的旅行中，我没看到任何压迫和迫害迹象。实际上，现实恰恰相反。

诚然，该地区存在检查站，但警察大多数情况下和蔼可亲且助人为乐。我看到成千上万当地居民使用身份识别系统，但没看到任何虐待或压迫迹象，被问及这些措施时，每个人都给出同样回答：这里比以前更安全，因此没关系。我并不喜欢这样，我是西方人，但对当地中国人来说这完全没问题。这就是误解症结所在。西方人将我们的个人主义意识强加给一个具有社群意识的社会，我们看待事物的方式与他们不同。我们感觉受到困扰，可他们并不这么觉得。美国国务院及许多机构认为，将西方价值观和理念强加给一个有着不同期待的社会是可以的。这些（美国）组织中没有任何一个访问过新疆并询问当地人的看法。

中国建设各种基础设施，桥梁、道路、港口以及高铁数量超过任何其他国家。中国从最贫穷国家之一发展到现在的高等教育毛入学率已接近60%，中国人的预期寿命已超过美国，中国是世界上最安全的地方之一……

简言之，您所知道有关中国构成威胁的一切都是不真实的，我在这里陈述的每个事实都能得到验证。西方在对待中国问题上的现状是：“专家”缺乏与现代中国有关的经验或知识，多数记者从未去过中国，即使一些人去过，也是在“外籍人士泡沫”中度过，并没亲身体验过我经历的中国现实。中国不是你的敌人，那些告诉您中国是敌人的人，才是您的敌人。

来自中国中山市的最良好祝愿，我期待收到您或您办公室的回信——杰瑞·格雷。（作者杰瑞·格雷，崔晓冬译）

来源：环球时报

(责编：赵光霞、杨光宇)