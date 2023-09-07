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第14届大湄公河次区域禁毒合作谅解备忘录签约方部长级会议举行 王小洪出席并作主旨发言

2023年09月07日09:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月6日电 第14届大湄公河次区域禁毒合作谅解备忘录签约方部长级会议6日在京举行，国务委员、公安部部长王小洪出席并作主旨发言。

　　王小洪表示，大湄公河次区域禁毒合作机制建立30年来，各方共同推动机制健康发展，携手应对区域毒品问题，生动诠释了各方携手并进的深厚情谊和通力合作的庄严承诺。中方愿同各方一道，积极践行习近平主席提出的全球安全倡议，全面应对毒品挑战，坚决反对毒品“合法化”、禁毒问题“政治化”，坚决反对以毒品问题为由干涉别国事务、滥用单边制裁和“长臂管辖”，为推进毒品治理、保障人民健康福祉作出新的更大贡献。

　　柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南、联合国毒品和犯罪问题办公室的代表团团长分别作了发言。会议审议通过了《次区域行动计划》（第十二版）、《北京宣言》和《中方关于大湄公河次区域禁毒合作谅解备忘录签约方合力应对合成毒品问题的倡议》。会议宣布由缅甸于2025年主办第15届部长级会议。

　　会前，王小洪会见了来华参加会议的越南副总理陈流光等。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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