新华社塔什干9月6日电 综述：中国新疆商品展览会助推乌兹别克斯坦与中国经贸交流合作

新华社记者李奥 杨皓 潘莹

为期三天的第十二届中国新疆商品展览会6日在乌兹别克斯坦首都塔什干闭幕。展览会以“新疆是个好地方”为主题，展示新疆特产，并通过视频、图片等形式，展现中国新疆“一港、两区、五大中心、口岸经济带”建设及“八大产业集群”等特色优势产业发展。

主办方中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会相关负责人介绍，随着中国新疆独特区位优势和向西开放重要窗口作用不断凸显，中乌经贸合作规模不断扩大，合作领域更加多元。

在新疆维吾尔药业有限责任公司展台前，用石榴、玫瑰花等制成的民族药产品，引起乌兹别克斯坦观众穆罕穆德·萨利的浓厚兴趣，“我们这里也盛产石榴，我们很喜欢这种纯天然的药品”。

新疆银行此次赴乌参展的主要目的是了解中乌双方企业对金融服务的需求。“这两年，中国企业特别是新疆企业，向中亚‘走出去’发展势头强劲。我们在这次展览会上了解到，中乌两国产业互补，双方企业合作意愿强烈，前景广阔。我们将做好金融支撑，服务好新疆外贸企业发展，实现中乌企业互利共赢。”新疆银行行长李新平说。

中厚板、冷轧板、镀锌板、高速公路护栏板……新疆八钢国际贸易股份有限公司驻乌办事处主任虎健在展台前忙着向前来咨询的客户介绍各种类型的展品，记下有合作意向的客商信息。“市场需求太旺盛了，公司打算10月在这边建厂，直接生产畅销品。”他说。

当前，作为丝绸之路经济带核心区，新疆通过加快推进高水平对外开放，不断创新对外交流方式，畅通对外合作渠道，促进“中欧班列”高质量开行，深化国际交流和经贸合作，使与中亚国家的经贸往来更加密切。

阿拉山口澜图运营管理有限公司董事长张四新从事国际贸易10多年，他认为在乌布局建设跨境电商海外仓的时机正在到来。“当地民众已形成网购习惯，在这里建海外仓将会大大提升对乌外贸时效，提高物流通畅性。”

中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会会务信息部相关负责人张海江说，除新疆企业外，也有国内其他省份的企业“借船出海”，通过展会平台寻找在乌合作机遇。展会期间开展的多领域企业交流活动是企业展开深度对接的良好平台。

“这次展会后，我们准备在塔什干开一个茶叶的形象店，推广我们的茶叶和文化。”陕西省汉中市西乡县茶产业发展中心副主任闫满朝表示，新疆区位优势明显，与乌在经贸领域交流密切，希望通过新疆开放平台，实现外贸新突破。

乌兹别克斯坦驻华大使馆商务参赞依赫提亚尔·尼亚孜穆拉多夫在接受新华社记者采访时表示，中国新疆距离中亚五国非常近，对乌兹别克斯坦来说是进入中国的大门。中国新疆在加强中国同中亚各国间政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通方面发挥非常重要的作用。

“通过新疆这个桥梁，越来越多的乌兹别克斯坦优质农产品等商品进入中国，中国的先进技术和经验也得以进入中亚。”尼亚孜穆拉多夫说，乌中持续深化贸易合作，有利于促进双方共同发展，实现互利共赢。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方大学副教授绍阿齐姆·沙扎马诺夫表示，中国新疆商品展览会已成功举办十二届，成为助推乌兹别克斯坦与中国经贸交流合作的有效平台。作为现代化道路上的合作伙伴，乌兹别克斯坦积极推进本国发展战略与共建“一带一路”倡议对接，为双边经贸合作提供了强大动力。

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