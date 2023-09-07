新华社德国慕尼黑9月6日电 专访：中国是最大市场，更是创新源泉——访德国宝马集团董事长齐普策

新华社记者朱晟

德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策日前在接受新华社记者采访时表示，中国一直是他商务访问的“第一目的地”，因为无论从原材料供应、制造和创新能力、市场体量而言，中国市场对宝马都十分重要。

齐普策告诉记者，面对当今世界诸多挑战，我们只有坚定地通过全球合作才能应对。他表示，宝马反对与中国“脱钩断链”。

今年上半年，宝马集团在中国市场交付超过39万辆宝马和MINI品牌汽车，同比增长3.7%。其中，宝马纯电动车型销量同比增长283%。“中国是宝马最大的市场，我们十分关注中国。”齐普策强调。

据宝马方面介绍，对宝马集团而言，中国不仅是全球最大的单一市场，更是重要的创新源泉，宝马集团已在中国建立了德国之外最大的研发和数字化体系。

齐普策说，宝马近年来积极与中方伙伴拓展合作领域，积极推动互惠互利，与宁德时代、长城汽车都建立了良好的合作关系。他说，在汽车领域，只有上下游企业通力合作才能取得理想的成果，没有哪家企业可以独善其身。“合作是一件大好事，宝马不会选择孤军奋战。”

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