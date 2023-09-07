本报记者 朱金宜

2023年服贸会首钢园区的文旅服务专题展区内，观众驻足欣赏“京剧文化之旅”展台。

张武军摄（人民视觉）

与卢沟桥石狮数字形象“丰丰”亲密互动、在开心麻花“沉浸式演艺会客厅”看场喜剧、借助数字三维技术回到通州古城……走进2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）首钢园区的文旅服务专题展区，不少观众被“科技范儿”十足的展台展品吸引，驻足体验文化科技融合项目。

作为历届服贸会最受观众欢迎的专题展区之一，本届文旅服务专题以“科技赋能新文旅，创意引领新消费”为展览主题，吸引了817家企业参展，展区内共举办文艺演出、讲座沙龙、互动体验等近200场现场活动，为观众提供丰富的参观体验。

主展区内，“最美中轴线”系列展陈格外引人注目。壮美中轴、元宇宙中轴和四季中轴三大场景通过裸眼3D、卫星遥感、数字孪生、云渲染等技术手段，将钟鼓楼、正阳门、天坛等北京中轴线上的地标建筑一一呈现。在“京剧文化之旅”展区内，巨大的京剧脸谱装置艺术成为视觉中心，“生、旦、净、丑”四大行当主题互动体验区各有特色，京剧主题国潮饮品、光影成画、文化秀等环节精彩纷呈，观众可以在科技赋能下沉浸式体验京剧文化之美。

除了多样的数字化体验，展区内可参与、可互动的文博文创活动也受到观众欢迎。“我刚刚体验制作了一张‘福寿双全’版画。”连续两年参观服贸会的观众马先生一边向记者展示自己手中的手工版画，一边感慨道：“服贸会真是越来越好玩了！”

据北京艺术博物馆展位工作人员介绍，为更好传播中华优秀传统文化，博物馆依照四百年前的印刷技术，复原了一台手工凸版印刷机器，铜版上采用寿桃树、蝙蝠等包含福寿文化元素的图案，观众可以亲手将这些图案印到专用的棉纸卡片上，把“福寿”带回家。

许多手工艺人也将“作坊”开进了服贸会现场。记者在展区内看到，刺绣、拓印、剪纸、木作等传统技艺传承人纷纷秀出“绝活儿”，不少展台被观众团团围住。此外，观众还可以亲自动手体验榫卯积木、插花等技艺，参与非遗项目游戏互动。

据悉，为拉动旅游服务贸易提升、促进旅游消费增长，本届服贸会还设置了以“引领文旅消费，共享美好生活”为主题的旅游展，通过“文旅新生活”“演艺新空间”“传统新时尚”“区域新合作”四个主题单元，重点展示京津冀旅游资源，现场提供多门类、高品质的旅游产品，打造互动式、沉浸式演艺空间。

(责编：贾文婷、刘叶婷)