新华社兰州9月6日电 9月6日，第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会在甘肃省敦煌市开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席开幕式并发表主旨演讲。

中外嘉宾表示，敦煌是古丝绸之路的重要节点，也是文化文明的汇聚交融之地。今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。在新起点上，要大力倡导丝路精神，积极践行全球文明倡议，广泛开展国际人文交流合作，为共建“一带一路”注入更加深厚的文明力量。

中外嘉宾认为，应倍加珍惜、深入研究、大力弘扬敦煌文化，挖掘敦煌文化所蕴涵的哲学思想、人文精神、价值理念、艺术传统。尊重文明多样性，在开放中共同发展，在互鉴中彼此成就，共同谱写相知相交相亲的新篇章。保护传承人类文明瑰宝，在古代文明研究、联合考古、古迹修复、博物馆建设等方面深入推进文化遗产领域国际合作。秉持对各国优秀传统文化的礼敬之心，贯通传统与现代、传承与创新，建设富于时代精神和世界眼光的现代文明。

本届敦煌文博会由中央宣传部指导，甘肃省人民政府、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国贸促会共同主办，以“沟通世界：文化交流与文明互鉴”为主题。50多个国家、地区和国际组织的1200多名嘉宾参会。

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