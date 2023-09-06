新华社北京9月6日电（记者朱超）外交部发言人毛宁6日表示，中方愿同各方一道，以服务开放推动包容发展，共同维护自由贸易和多边贸易体制，为世界提供更多更好的中国服务。

当日例行记者会上，有记者问：2023年中国国际服务贸易交易会将于6日落下帷幕。在当前世界经济复苏乏力、中国经济面临压力的背景下，此次服贸会向外界传递了什么样的信号?

“服贸会一直是中国高水平对外开放的窗口，也是各国企业开展交流合作的重要平台。习近平主席向今年服贸会全球服务贸易峰会作视频致辞，宣布一系列扩大服务业对外开放的重大举措，展现了中国扩大高水平开放、坚持合作共赢的决心和担当。”毛宁说，“中国举办服贸会，就是要同各方共享服务贸易发展机遇，为增进全球贸易往来作出新贡献，为促进世界经济复苏注入新动能。”

毛宁介绍，近年来，面对复杂严峻的外部环境，中国服务贸易保持快速增长，显示强大韧性。去年服务进出口总额近6万亿元人民币，规模创历史新高，连续第九年位居全球第二。世贸组织总干事伊维拉在峰会视频致辞中表示，自从2001年加入世贸组织以来，中国占世界服务贸易的份额从2.4%增加到6.5%，是世界第四大服务出口国和第二大服务进口国，正成为世界服务供需中心。

“世界经济开放则兴，封闭则衰。中方愿同各方一道，以服务开放推动包容发展，共同维护自由贸易和多边贸易体制，为世界提供更多更好的中国服务。”毛宁说。

(责编：袁勃、赵欣悦)