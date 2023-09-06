据新华社电 （记者周欣）9月1日是全国中小学开学的第一天，40多位驻华使节在首期“国际外交官太极沙龙”，迎来了自己的“开学第一课”——太极拳。

来自英国、比利时、法国、塞尔维亚、哥伦比亚、津巴布韦、牙买加等20多个国家和地区的驻华使节齐聚北京和苑博物馆，参加首期“国际外交官太极沙龙”，他们认真聆听太极教学讲座，并亲身习练太极。

多年致力于太极对外交流的外交学院周庆杰教授带来太极讲座和太极教学，从理论到实操，全英文教学让驻华使节们都“动起来”。

来自北京市双榆树一小武术队的学生们为驻华使节们带来《精武少年》，展示太极拳、盾牌刀、九节鞭、集体长拳等；世界冠军柴云龙伴随《我爱你中国》的旋律展示中国最高水准的太极拳；武当松溪内家拳传人秦真展示太极剑和太极刀；北京什刹海体校的优秀青年武术运动员郭子嘉、郭烜伶带来精彩的太极扇和太极推手等。

哥伦比亚驻华使馆公使何塞·迪亚兹认为：“太极沙龙非常生动，我们看到了小学生和世界冠军的表演，还有专业的太极教学，帮助我们深度体验中国核心文化，更好地理解中国。”

中国武术协会会员服务和活动监管部主任李永强说：“太极拳已成为人文交流的重要载体，我们希望能够以武会友，强身健体，增进相互交流，加深彼此了解。”

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