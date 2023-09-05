新华社北京9月5日电（记者朱超）针对韩国总统尹锡悦近日在接受媒体采访时发表的“中国对朝鲜拥有相当影响力，关键是中国是否及如何发挥影响”等言论，外交部发言人毛宁5日在例行记者会上答问时表示，中方一直致力于维护朝鲜半岛和平稳定，将继续在半岛问题上积极维稳促谈，推动早日实现半岛长治久安。

“中朝是山水相连的友好邻邦，两国保持着传统友好合作关系。同时，朝鲜是联合国正式成员国，是主权独立国家。中朝关系好同中方对朝影响力是两个不同的概念，不能混为一谈。”毛宁说。

她表示，半岛形势目前的局面不符合各方利益，也不是中方希望看到的。2018年开启的半岛问题解决进程之所以陷入停滞，根源在于美方未对朝方采取的无核化措施作出应有回应，不重视也不愿解决朝方的合理关切。美方应反思纠错，负起责任，停止搞制裁施压和军事威慑，为重启有意义的对话采取切实措施。

毛宁指出，中方始终认真执行安理会有关决议。安理会涉朝决议内容不只是制裁，还强调对话。中方主张全面、平衡执行有关决议，反对选择性地只强调制裁，忽视推动对话进程。

毛宁说，中方一直致力于维护半岛和平稳定，推动半岛问题对话解决进程。中方将继续在半岛问题上积极维稳促谈，推动早日实现半岛长治久安。“这是各方共同利益所在。”

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