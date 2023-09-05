新华社雅加达9月5日电（记者汪奥娜 高阳）第43届东盟峰会5日在印度尼西亚首都雅加达开幕。印尼总统佐科呼吁成员国将东盟建设成为合作繁荣与和平稳定的基石。

佐科在开幕致辞中说，东盟的团结体现在不同文化、民族、语言、宗教等和谐共处。平等是东盟所提倡的核心价值，东盟愿与各方合作共同实现和平与繁荣。东盟明确的目标就是成为增长中心，东盟各成员国必须以更加协同、勇敢、快速的方式一起努力。同时，东盟需要长期的、更符合人民需求的发展战略。

作为东盟轮值主席国，印尼今年将东盟峰会主题定为“东盟要旨：增长的中心”。印尼表示，希望东盟继续作为地区经济发展中心，保持经济快速、包容和持续性增长。

本次东盟峰会及东亚合作领导人系列会议会期为5日至7日，其间还将举行第26次中国-东盟（10+1）领导人会议、第26次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第18届东亚峰会（EAS）等。

东盟峰会一般每年召开两次，上半年和下半年各举行一次。上届东盟峰会于5月10日至11日在印尼举行。

东盟成立于1967年，现成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

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