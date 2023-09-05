新华社内罗毕9月5日电 题：中非携手奔赴现代化新征程

新华社记者周楚昀 田耘 金正

贝宁共和国总统塔隆近日对中国进行国事访问，两国元首宣布中贝建立战略伙伴关系，共同见证签署了深化共建“一带一路”、绿色发展、数字经济、农业食品、卫生健康等领域多项双边合作文件。这是金砖国家领导人第十五次会晤和中非领导人对话会成功举办后，首位非洲国家元首访华，访问成果之丰硕为新时代中非合作的蓬勃发展提供了新注脚。

今年是习近平主席提出真实亲诚对非政策理念10周年。10年来，中方始终秉持这一理念，同非洲朋友一道，从中非友好合作精神中汲取力量，在团结合作的道路上坚定前行，在国际风云变幻中坚守道义，在新冠疫情冲击下守望相助，推动中非关系不断迈上新台阶，进入共筑高水平中非命运共同体的新阶段。

当前，中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，非洲正在全力建设和平、团结、繁荣、自强的新非洲。作为共赴现代化征程的同行者，中非加紧规划未来务实合作，加速推进中非发展战略对接，为实现各自现代化愿景提供助力。正如塔隆总统所说，贝中两国高质量合作互利共赢，将有力促进贝宁工业化进程，助力贝宁更好实现国家发展。

基础设施是非洲发展的关键支撑。多年来，中国帮助非洲建设了大量互联互通基础设施，同非盟及各次区域组织开展了广泛合作，援建了非盟会议中心、非洲疾控中心等泛非标志性项目。中非合作论坛成立23年以来，中国企业为非洲新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，为多国搭建起电力供应和通讯网络，为推进非洲大陆互联互通作出重要贡献。南非总统拉马福萨在中非领导人对话会上高度评价中国为非洲带来的基础设施与能源建设投资，认为这不仅推动了经济多元化发展、增加就业机会，还改善了非洲一体化水平。

工业化是非洲现代化的前行方向。能源短缺严重掣肘非洲工业化进程。中国已在非洲实施数百个清洁能源发电和电网项目，如中非共和国萨卡伊光伏电站、布隆迪鲁齐巴齐水电站、南非德阿风电站等，改善了当地民众生活条件，推动了非洲国家工业化发展，也为非洲产业经济多元化带来了新机遇。非洲拥有丰富的自然资源和大量年轻人口，蕴藏着巨大工业化潜力。在中非领导人对话会上，中方提出愿发起“支持非洲工业化倡议”，调动中国对非合作资源和企业的积极性，支持非洲发展制造业，实现工业化和经济多元化。

农业是非洲众多国家的支柱产业。中国通过技术援助，帮助非洲国家提高农业产量和农产品附加值，推动非洲农业现代化发展。贝宁是非洲重要棉花生产国，中国专家组在这里开展棉花技术帮扶已有十年，推动当地棉花大幅增产，棉农收入明显提高。中非领导人对话会上，中方提出愿实施“中国助力非洲农业现代化计划”，帮助非洲拓展粮食作物种植，鼓励中国企业加大对非农业投资，加强种业等农业科技合作，助力非洲农业转型升级。贝宁中非问题专家阿乔维认为，这一计划对非洲国家来说意义重大。

非洲被称为“世界上最年轻的大陆”。中国院校与企业在加蓬、乌干达、加纳等国与当地学校共建的职业教育中心相继开门招生，既提供传统的机械、电工、焊接等课程，又涉及通信、编程、电商等新兴领域，为当地培养高质量劳动力的同时，也为许多非洲青年带来就业机会。自2019年非洲首家鲁班工坊落地吉布提，中国已在非洲建成十余所鲁班工坊，促进了非洲职业教育发展创新，成为中非教育合作的“金字招牌”。中非领导人对话会上，中方提出愿实施“中非人才培养合作计划”。非盟教育、科技和创新委员穆罕默德·贝勒侯赛因说，中非在各个领域特别是在能力建设方面的合作将继续推动非洲取得更高经济增长。

当今世界充满变化挑战，中非合作与时俱进，正呈现出更广阔的前景和光明的未来。新的历史时期，中非合作将进一步提质升级，双方将站在新的历史起点上共同谱写发展新篇章，为构建中非命运共同体擘画更加光明的未来。

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