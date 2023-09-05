“中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。”

9月2日上午，国家主席习近平在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞，持续引发热烈反响。大家表示，习近平主席的致辞从开放、合作、创新、共享四个方面提出中国与世界各国共同推动服务业和服务贸易发展的方向和路径，宣示了扩大开放、深化合作、共促发展的积极意愿与坚定决心，彰显负责任大国担当，为推动全球经济复苏与可持续发展汇聚广泛共识、注入强大力量。

开放包容，搭建广阔合作平台

在国家会议中心综合展区，已连续4年参展服贸会的美国高通公司带来了5G、大语言模型、虚拟现实等同中国伙伴合作的最新技术成果。

“高通的发展得益于中国打造开放环境、推动国际合作的努力，参展服贸会也体现了我们对持续参与中国开放进程的承诺。”高通公司全球高级副总裁钱堃表示，习近平主席在致辞中特别提到扩大电信等服务领域对外开放，这有助于更多跨国企业在中国扩展物联网、智能网联汽车等新兴领域的合作。

这是9月2日在2023年服贸会国家会议中心综合展区拍摄的场景。新华社记者 李鑫 摄

自国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区在北京启动建设以来，得益于职业培训领域开放政策，莱茵科斯特（北京）智能科技有限公司日前落户北京中德产业园，成为北京首批开展职业培训的外资企业之一。

莱茵科斯特董事长崔智说，习近平主席致辞中提到在国家服务业扩大开放综合示范区“率先对接国际高标准经贸规则”，这将有助于公司加快把工业4.0技术培训和认证标准引入中国。“我们将加速推进产教融合发展，为中国产业转型提供更多符合国际标准的多层次复合型技术技能人才。”

这是9月2日在国家会议中心拍摄的一款数字人。新华社记者 任超 摄

开放的中国、广阔的机遇，正在吸引越来越多全球投资者。

约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼表示，习近平主席致辞中有关中国将放宽服务业市场准入、稳步扩大制度型开放的政策宣示，将打开新的机遇之窗。“约旦是中东重要的物流中心之一，我们对约中未来在商业、文旅等领域的合作前景充满乐观。”

互利共赢，拉紧国际合作纽带

服贸会上，来自众多参展国家的一项项新技术、新成果同台亮相。共创互利共赢的合作局面，是各国各方的普遍期待。

位于国家会议中心综合展区的沙特阿吉兰兄弟控股集团展台，吸引了不少中国企业代表驻足交流。

“对于习近平主席在致辞中提到加强同各国的发展战略和合作倡议对接，我们十分期待。”阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，随着共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”的深度对接，沙中企业在技术创新、研发生产及市场开拓等方面实现了合作共赢，也为沙特经济转型注入了新动力。“希望与中国的商业伙伴加强长期的、富有战略意义的合作。”

千里之外的新疆伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸内，新疆嘉里中天物流有限公司一辆辆满载货物的车辆，沿着都拉塔口岸陆路运输通道，驶向中亚各国。

嘉里中天物流有限公司总经理宋斌表示，习近平主席在致辞中强调“促进各类资源要素跨境流动便利化”，让公司对做好跨境物流生意更有信心。“我们将充分利用国家的利好政策，进一步开拓中亚市场，不断拓展公司跨境物流业务范围。”

9月2日，在“一带一路”沿线国家特色文化展示活动上，加纳共和国驻华大使馆展区的工作人员在现场即兴表演。新华社记者 鞠焕宗 摄

对外经济贸易大学国际经济研究院执行院长庄芮表示，服贸业发展有赖于劳动力、资本、技术等资源要素流动，习近平主席在致辞中指明服务业和服务贸易繁荣发展的方向和路径，为提升世界经济发展包容性与可持续性、完善全球经济治理贡献了中国智慧。

创新驱动，打造服贸发展亮点

数字贸易是全球贸易的新形态，是服务贸易领域创新发展的新引擎。

新能源无人雪糕车、多功能智慧路杆……在北京首钢园专题展区，北京亦庄经济技术开发区带来的数字服贸创新成果吸引观众目光。

这是9月3日在首钢园拍摄的一款无人车。新华社记者 任超 摄

北京亦庄投资控股有限公司董事长王军对于习近平主席在致辞中强调加快培育服务贸易数字化新动能感触颇深。他表示，数字化前沿技术的应用正在为开发区带来发展机遇。“我们将持续推动落实好相关配套政策措施，助力汇集服务贸易数字化新动能、释放更多科技创新活力。”

创新驱动的服贸发展，不仅有“科技范儿”，还有“绿意盎然”。

9月2日，在国家体育馆举行的服贸会环境服务专题展上，客商在中国铁建展位竹缠绕管廊旁了解信息。新华社记者 李鑫 摄

习近平主席在致辞中提出“支持服务业在绿色发展中发挥更大作用”，这让四川旅发环保科技有限公司市场营销总监杨冬看到了公司未来发展更广阔的空间。

他表示，公司计划在北京、天津、雄安新区等重点区域建设运营3000台智慧驿站。“按照生态优先、绿色发展的要求，我们将持续打造绿色低碳的生活理念与实际应用，在产业转型升级的浪潮中形成竞争优势。”

9月2日在首钢园拍摄的一处城市综合能源展台。新华社记者 张晨霖 摄

绿水青山是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。

在贵州省遵义市湄潭县，贵州逅唐茶业生物科技有限公司车间内机器轰鸣，一片片茶青正通过全程智能化设备加工成为新茶饮。

“习近平主席在致辞中强调推动服务贸易与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展，道出了我们对未来发展的新期待。”逅唐茶业总经理魏矗巍说，公司正积极拓展新茶饮消费场景，推动茶产业和当地水果、中药材等特色产业融合。“我们有信心在与现代农业融合发展中拓展更多商机。”

共赢共享，汇聚强大发展力量

国家会议中心综合展区内，主宾国英国国家馆展台前参观者络绎不绝。英国体育科技企业REZZIL运营部主管克莱福德正忙着为中国参观者展示公司的虚拟现实互动产品。

这是9月3日在国家会议中心综合展区拍摄的英国展馆。新华社记者 孙玮彤 摄

习近平主席在致辞中提到“以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力”，这将激励更多像克莱福德一样的年轻人来中国寻求合作和发展的机会。“中国市场充满了潜力，期待我们的产品能为中国消费者带来丰富的运动服务体验。”克莱福德说。

9月3日，在首钢园教育服务专题展区，小朋友在体验智能硬件编程作品。新华社记者 张晨霖 摄

共享繁荣发展，共创美好生活。

浙江温州的德力西集团生产车间里，研发团队正在讨论一款智能配电技术产品如何更好满足国外客户对产品更绿色、更小型化的需求。

“习近平主席在服贸会致辞中强调‘鼓励扩大知识密集型服务出口’，这对我们是一个重要的发展信号。”集团董事局主席胡成中说，未来集团将继续用好国内国际两个市场，通过创新不断增强核心竞争力和可持续发展能力，为全球客户提供高质量服务。

9月3日，一名参观者在首钢园中国移动展台体验基于AR/VR特效的敦煌导览，沉浸式感受敦煌壁画的魅力。新华社记者 李鑫 摄

商务部研究院学位委员会委员白明认为，服务贸易的共享性特征突出，服贸会提供了更大范围的跨境交互共享平台。“正如习近平主席强调‘世界经济开放则兴，封闭则衰’，各国团结合作、携手努力，必将持续为推动全球服务贸易发展、开创世界更加美好繁荣的未来提振信心、注入更多力量。”

文字记者：王宾、郁琼源、李恒、韩佳诺、陈旭、贾伊宁

海报设计：孙瑶

编辑：吴晶晶、杨文荣、张惠慧、唐兴、郝晓静、包昱涵、刘莲芬、马宁、赵丹惠、侯帮兴、邬金夫

统筹：方思贤、王洁

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