新华社雅加达9月4日电专访：雅万高铁是服务印尼人民的发展之路、民生之路、共赢之路——访中国驻印尼大使陆慷

新华社记者汪奥娜 余谦梁

中国驻印尼大使陆慷日前在接受新华社记者书面专访时表示，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，也是印尼乃至东南亚的第一条高速铁路，将成为全面服务印尼人民的发展之路、民生之路、共赢之路。

陆慷说，作为中印尼两国高度关注的共建“一带一路”旗舰项目，雅万高铁是国际上首个由政府主导搭台、两国企业对企业进行合作建设和管理的高铁项目。8年来，两国政府、有关企业和铁路建设者们为雅万高铁建设付出巨大努力。双方团队同心协力，在勘察设计、工程施工、装备制造、运营管理、人才培养、技术分享等方面展开全方位、全要素、全系统合作，秉承了共商、共建、共享原则。

陆慷说，对印尼人民而言，雅万高铁的建成将带来实实在在的利益。最直接的好处就是创造更加便捷的出行条件。过去从雅加达到万隆乘车需3个半小时，今后乘高铁只需要40分钟，将有效缓解两地通勤交通压力。长远看，高铁建成通车将进一步优化当地投资环境、增加民众就业机会，有力带动沿线商业开发和旅游发展，甚至形成新的增长点，加快形成高铁经济走廊。

陆慷说，“一带一路”倡议提出以来，中国与印尼合作打造了一批基建互联互通精品工程，范围覆盖电站、路桥、水坝、通信等领域，为印尼“联通千岛”作出积极贡献，为当地民生带来便利。以雅万高铁项目为例，该项目75%以上的服务和采购是在印尼当地，对本地供应链和劳动力就业拉动作用明显，特别是为印尼培养了数千名合格的技术人员，他们通过就业改善生活，提升了工作技能。

陆慷指出，近年来，随着共建“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想的全面对接，中印尼经贸合作取得了丰硕成果。中国已连续10年成为印尼最大贸易伙伴。2022年，中印尼双边贸易额达1494亿美元。双方将继续推进好“区域综合经济走廊”“两国双园”等重点项目建设，打造高质量共建“一带一路”新标杆。同时，持续提升经贸投资合作水平，拓展多领域合作。

陆慷说，今年是中印尼建立全面战略伙伴关系10周年。10年来，在双方共同努力下，两国关系步入快速发展的新阶段。特别是在两国元首战略引领下，中印尼全面战略伙伴关系不断走深走实，2022年，两国元首在三个月内两次实现面对面会晤，共同开启两国建设命运共同体的新篇章。今后，双方将深化更高水平的战略合作，把中印尼命运共同体从宏伟蓝图建设成“实景图”，打造发展中大国命运与共、团结合作、共促发展的典范，为地区和世界注入更多确定性和正能量。

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