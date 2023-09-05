近几个月来，日本首相岸田文雄领导的内阁民意支持率持续下滑。根据日本多家媒体日前公布的民调结果，8月岸田内阁支持率维持或刷新内阁成立以来最低水平。分析人士认为，这一现象显示岸田内阁不得民心，未来政权运营将举步维艰。

进入“危险水域”

日本《每日新闻》日前公布的8月全国舆论调查结果显示，岸田内阁支持率与7月相比下降两个百分点至26%，连续两个月处于30%以下的“危险水域”，不支持率则升至68%，较上月增加3个百分点。

根据日本政客青木干雄提出的“青木法则”，当内阁支持率与执政联盟第一大党的政党支持率之和低于50个百分点，政权将运营困难甚至有可能倒台。《每日新闻》8月民调得出的岸田内阁支持率与自民党支持率之和为51个百分点，距跌破50个百分点仅一步之遥。

《读卖新闻》8月28日公布的民调结果显示，8月岸田内阁支持率仍为35%，与上月创下的内阁成立以来最低水平持平。而时事社、共同社和日本广播协会的8月民调均显示，岸田内阁支持率为历史最低水平，其中时事社为26.6%，其他两家同为33%。

多重危机交织

舆论认为，岸田内阁支持率低迷有多重原因。

首先，岸田内阁应对通胀措施不力，引发民众强烈不满。日本总务省公布的数据显示，7月份日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数同比上涨3.1%，连续11个月超过3%。而据厚生劳动省公布的统计结果，扣除物价上涨因素后，6月份日本实际工资收入同比下降1.6%，为连续15个月同比减少。食品和能源价格飞涨令民众生活苦不堪言。日本执政党内部也认为，“家庭经济比想象的更糟糕，如果不采取追加对策，将失去更多支持”。

其次，“个人编号卡”制度问题频出，令民众质疑岸田内阁的执政能力。为推动政府服务数字化，日本政府决定推行“个人编号卡”制度。个人编号卡除可作为核实认证身份的证件，还能绑定公共资金领取账户和健康保险证。然而，日本政府在推行这一制度过程中，接连曝出绑定错误等重大问题，引发民众对隐私外泄等的忧虑。截至8月8日，共有8400多起健康保险证、2800多起残障者手册和100多起养老金信息绑定出错。

第三，岸田内阁丑闻不断，岸田用人能力广受诟病。去年10月下旬至12月，4名大臣因与统一教存在关联、卷入政治资金问题等丑闻辞职，这成为当时岸田内阁支持率大跌的一个重要原因。今年5月，日本召开七国集团峰会，岸田内阁支持率一度回升。但很快，作为首相秘书官的岸田长子被曝出在首相公邸开派对的丑闻，再加上“个人编号卡”制度问题不断曝光等原因，岸田内阁支持率跳水并进入下行轨道。

此外，近期，岸田亲信、内阁官房副长官木原诚二曝出私生活不检点和涉嫌干涉司法问题，外务政务官、自民党众议员秋本真利曝出受贿丑闻，导致追究岸田任命责任的呼声再起。

此外，岸田内阁坚持将福岛第一核电站核污染水排海，在日本国内引发巨大争议，也是其支持率下滑的重要因素。日本山口大学名誉教授纐缬厚认为，岸田内阁不顾日本渔业人士反对和中国等邻国担忧的草率做法只能招致质疑和失信。共同社不久前公布的民调显示，认为政府对核污染水排海说明“不充分”的受访者比例为81.9%，认为排污入海会给日本带来“很大”或“一定程度”形象受损的受访者比例高达88.1%。

改组难改颓势

据日本媒体预测，岸田有可能在9月中旬进行内阁改组。日本前外务省高级官员孙崎享认为，岸田有意通过改组内阁来提高支持率，但从长远看并没有提升支持率的利好因素。

在纐缬厚看来，内阁改组这一“小伎俩”并不能让岸田政权“起死回生”，岸田政权“进入危险水域的感觉越来越强烈”。他说，岸田政权上台之初向公众承诺的“倾听能力”是虚假的，其背靠美国对华强硬而非敞开胸襟与中国解决问题的外交姿态也是本末倒置。如果岸田政权的内政外交不从根本上改变这种姿态，政权运营将会进一步陷入困境。

分析人士指出，鉴于自民党内部暂无明显反对力量，在野党也没有推翻岸田政权的实力，未来日本或将呈现岸田政权存续，但支持率持续低迷的局面。

（据新华社电 记者姜俏梅）

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