新华社北京9月4日电（记者朱超）近日，习近平主席两度复信美国友人，在中美两国和国际社会引发广泛积极反响。外交部发言人毛宁4日在例行记者会上回答相关提问时表示，这两封复信充分彰显了习近平主席对促进中美民间交往和两国人民交流的高度重视，希望美方也顺应民意，同中方相向而行，支持两国各领域交流与合作，推动中美关系重回健康稳定的发展轨道。

毛宁说，近来，习近平主席先后复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士、美国史迪威将军后人，指出“中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年”“两国人民应该加强交流、增进理解、扩大合作，为两国关系发展不断注入新动力”。“这两封复信充分彰显了习近平主席对促进中美民间交往和两国人民交流的高度重视。”

她表示，中美建交40多年来，民间交往始终是推动中美关系发展的不竭动力。目前，中美已建立起284对友好省州和友城，促成了双方众多务实合作项目，为两国人民带来了实实在在的利益。疫情过后，两国民间及各界交往重新热络起来，因为加强两国各领域交流合作是民心所向、大势所趋，符合两国和两国人民的根本利益。

“中方始终以习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则为根本遵循来处理对美关系，致力于同美建立大国正确相处之道，一贯支持和鼓励中美民间交往。”毛宁说，“希望美方也顺应民意，同中方相向而行，以实际行动落实两国元首巴厘岛会晤共识，支持两国各领域交流与合作，推动中美关系重回健康稳定的发展轨道。”

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