新华社北京9月4日电（记者朱超、董雪）8月27日至9月2日，应中国外交部邀请，巴基斯坦、白俄罗斯、委内瑞拉、古巴、尼加拉瓜等11个发展中国家驻日内瓦使节访华并参访西藏。外交部发言人毛宁4日在例行记者会上应询介绍有关情况。

毛宁说，使节们高度赞赏中国坚持以人民为中心的发展思想，充分保障各族人民各项人权。“使节们表示，西藏各领域发展水平之高超出预想，确实做到了发展成果由所有人共享，生动诠释了让人民过上幸福生活才是真正的人权。”

毛宁介绍说，使节们在当地中小学课堂观摩双语教学，观看藏族音乐、舞蹈、书法、创意、人工智能等课程教学，参观中学寄宿生宿舍、食堂，对西藏实行15年免费教育表示充分肯定，认为西藏地域广袤，学校向学生提供住校服务，是保障各族儿童平等享受高质量教育权利的有益举措，中国在切实保护教育权方面为各国树立了榜样。

毛宁表示，使节们高度评价中国政府保障宗教信仰自由、保护宗教文化遗产，赞赏中国政府为保护传承藏医学所作巨大努力。“使节们表示，一些西方国家编造的涉藏谎言颠倒黑白、极为荒谬。公道自在人心，这些谎言欺骗不了国际社会。中国取得的卓越成就，充分说明各国应走符合本国国情的人权发展道路。使节们希望进一步加强同中方的交流与合作，加强在多边人权事务中的协作，共同反对将人权政治化，维护国际公平正义，推动国际人权事业健康发展。”

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