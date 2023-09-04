新华网新加坡9月4日电（记者 蔡蜀亚）2023“你好大熊猫”中新青少年绘画征集及展示活动颁奖仪式暨大熊猫生日会（新加坡站）3日在新加坡河川生态园熊猫馆隆重举行。

经过两个月的征集，近800名来自中新两国的青少年们积极参与，呈现了一系列充满创意和独特视角的绘画作品，展示了他们对大熊猫的深厚喜爱以及对环境保护的关注。获奖的新加坡青少年们激动地上台领奖，赢得了现场嘉宾和观众们的热烈掌声。

图为获奖小选手与颁奖嘉宾合影。（主办方供图）

新加坡中国文化中心副主任孔媛在致辞中表示，大熊猫是中国的国宝，也是中外友谊的使者，深受全球人民的喜爱。此次活动展示了两国青少年的创意和才华，增进了中新两国青少年之间的友谊，传递了环保理念。活动的成功举办不仅丰富了中新两国文化交流的内涵，也为大熊猫保护和中新友好关系注入了新的活力。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任苏洪涛通过视频表达了对活动的祝贺和支持，希望中新两国青少年以大熊猫为友好纽带，促进文化交流，增进民心相通。他也表示宋庆龄基金会将继续为两国青少年的友好交流搭建平台。

图为活动颁奖现场。（主办方供图）

“你好大熊猫”中新青少年绘画征集及展示活动由新加坡中国文化中心与中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同主办，中国驻新加坡大使馆荣誉支持，中国工商银行新加坡分行、四川省文化和旅游厅、新加坡河川生态园、新加坡青年与儿童教育协会、Tree Art和新加坡汪老师学园大力支持。

图为旅居新加坡的大熊猫“嘉嘉”和在新加坡出生的大熊猫“叻叻”合影。（主办方供图）

9月3日正值大熊猫嘉嘉15岁生日，刚过两岁生日、在新加坡出生的叻叻与妈妈嘉嘉共同享用熊猫馆精心准备的生日餐。新加坡中国文化中心特别制作了短视频回顾这可爱一家在新加坡的幸福瞬间，为活动增添了欢乐气氛。

中国驻新加坡大使馆文化参赞秦文、新加坡中国文化中心主任肖江华、中国工商银行新加坡分行行长杨雨等出席了本次活动。

(责编：贾文婷、刘叶婷)