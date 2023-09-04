新华社洛杉矶9月4日电（记者谭晶晶）搭载4名宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船从国际空间站返回地球，于美国东部时间4日凌晨降落在美国东南部佛罗里达州附近海面。

据美国航天局介绍，“龙”飞船于美国东部时间3日7时05分（北京时间3日19时05分）脱离国际空间站，启程返回地球。美国东部时间4日0时17分（北京时间4日12时17分），飞船降落在佛罗里达州附近海域。

搭乘“龙”飞船返回地球的4名宇航员分别是美国宇航员斯蒂芬·鲍恩、沃伦·霍伯格、阿联酋宇航员苏丹·奈亚迪和俄罗斯宇航员安德烈·费佳耶夫。他们于今年3月2日搭乘“龙”飞船从佛罗里达州肯尼迪航天中心飞赴国际空间站，执行代号为“Crew-6”的航天任务。飞船于3月3日与国际空间站自动对接。

据介绍，在国际空间站停留的约6个月时间里，4名宇航员开展了数百项科学实验和技术演示，包括植物遗传学研究、微重力环境下人类健康相关研究等。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。

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