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《诗在远方：“闽宁经验”纪事》俄文版新书发布会在莫斯科举行

2023年09月04日08:59 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科9月3日电（记者陈汀　刘恺）中国当代作家何建明的长篇报告文学《诗在远方：“闽宁经验”纪事》俄文版新书发布会2日在俄罗斯莫斯科展览中心举行。

　　黄河出版传媒集团有限公司总经理、总编辑薛文斌在发布会上说，本书讲述中国福建与宁夏对口帮扶脱贫的故事，描绘了中国人民在脱贫攻坚伟大事业中接续奋斗的群像。本书俄文版的出版为俄文读者提供深入了解中国改革和发展的机会，是中俄文化交流的重要成果。

　　俄罗斯图书出版商协会主席康斯坦丁·切切涅夫在发布会上致辞说，《诗在远方：“闽宁经验”纪事》涉及当今最值得关注的问题之一——减贫。中国实现了使7亿多农村贫困人口摆脱贫困的奇迹，本书将帮助读者理解中国这一壮举。

　　俄中友协副主席基里尔·巴尔斯基说，他希望俄罗斯读者，特别是年轻人，能够细细品读这本书，更好地了解中国以及中国正在经历的变化。

　　俄罗斯尚斯国际出版传媒集团总裁穆平表示，希望今后继续推动更多中国优质书籍进入俄罗斯，从政治、文学、历史等多方面向俄文读者展现一个全面、真实、立体的中国。

　　莫斯科中国文化中心副主任王睿说，本次新书发布会以书为媒，旨在让俄罗斯民众了解当代中国发展道路。期待中俄两国出版界继续携手共进，推进两国交流互鉴，促进民心相通。

　　《诗在远方：“闽宁经验”纪事》中文版曾获得2021年度“中国好书”、中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖，在多个国际书展亮相并受到海外读者好评。该书俄文版由俄罗斯尚斯国际出版传媒集团出版。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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