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从“互学互鉴”到“和而不同”，德国学者热议“中国关键词”

2023年09月04日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福9月3日电（记者何丽丽 张帆）“中国关键词”知识分享交流会1日在德国法兰克福举行，与会者共同研讨“互学互鉴”“求同存异”等中国关键词，呼吁中德继续加强文化交流，通过多领域合作共同应对全球性挑战。

　　据主办方当代中国与世界研究院介绍，本次交流会依托《中国关键词：文明理念篇》中德文对照图书，在场德国专家学者围绕“中德对话与文明互鉴”的主题展开深入讨论。

　　德国图宾根大学汉学系主任、汉学家阿希姆·米塔格表示，《中国关键词：文明理念篇》一书选取80个关键词，分为修为、民本、善治、交往四个部分，大体对应中国儒家文化中的“修身、齐家、治国、平天下”，具有很强的现实意义。

　　德国教育家塞尔坎·阿尔斯兰在交流会上说，“互学互鉴”“求同存异”“集思广益”等关键词令他印象深刻，这些关键词强调开放、尊重、合作的理念与原则。

　　在阿尔斯兰看来，德中两国有许多共同之处，两国都致力于通过教育和创新推动经济增长，改善人民生活水平，通过知识和思想交流，德中双方可以相互借鉴、互利双赢，为共同应对全球性挑战找到解决方案。他认为，在双方合作中，尊重和理解两国之间的差异尤为重要。

　　德国哈瑙市议会前议长朔伊尔曼同样对“互学互鉴”这个关键词印象深刻。他认为，德中两国都有各自民族文化的伟大传承，两国多年来相互欣赏、密切沟通。“互学互鉴是保证德中合作交流成功的关键。”

　　德国黑森州经济、能源、交通及地区发展部原亚太事务官诺伊塞尔提到了另一个关键词——“和而不同”。他说，德中互为重要贸易合作伙伴，双方密切合作为两国人民带来福祉。“在我看来，这正是‘和而不同’的现实意义。两国跨越了彼此间的不同文化背景，努力增进相互理解，不断深化合作。”

　　中国外文局副局长陆彩荣通过视频连线表示，此次“中国关键词”知识分享交流会以书为媒，分享中华民族讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的文明智慧，有助于推动中德对话与文明互鉴。

　　中国驻法兰克福总领事馆总领事黄昳扬在致辞中表示，中华民族和德意志民族都有悠久历史和灿烂文化。他诚邀德国民众到中国走一走、看一看，感受中华文明的独特魅力，更加全面深入地认识和理解中国。

　　“中国关键词”多语种系列图书涵盖中国式现代化、治国理政、文明理念、精准脱贫、“一带一路”、外交与全球治理、军事与国防等20余个专题、2万余条“关键词”条目，由中国外文局、当代中国与世界研究院和中国翻译研究院组织策划编写，新世界出版社出版。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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