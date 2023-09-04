新华社日内瓦9月3日电（记者陈斌杰 姜雪兰）红十字国际委员会主席米里亚娜·什波利亚里奇日前在日内瓦表示，“一带一路”倡议改善了许多国家和地区的基础设施状况，是一项推动发展的倡议，为全球人道主义事业作出了贡献。

什波利亚里奇在红十字国际委员会日内瓦总部接受新华社等中国媒体联合采访时表示，“一带一路”倡议与人道主义精神相契合，能以可持续的方式为受冲突影响的人们提供帮助。

什波利亚里奇说，作为人道组织，红十字国际委员会希望人道主义行动能够产生可持续的影响，“而不仅仅是短期的”。

谈及气候变化对人类社会带来的影响，什波利亚里奇表示，贫困、暴力冲突和气候变化之间是一个“恶性循环”。冲突经常发生在经济主要依赖农业的地方。在许多地方，贫困滋生冲突，自然灾害则加剧贫困。她呼吁国际社会共同努力，帮助那些遭受自然灾害的地区，进一步加大基础设施投入，以减轻气候变化对这些地区的影响。

什波利亚里奇说，红十字国际委员会与中国保持着密切的对话和有效的合作，“希望这种对话能不断得到加强”。

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