新华社雅加达9月3日电 专访：雅万高铁是印尼中国双边合作的杰出范例——访印尼中国高铁总经理德维亚纳

新华社记者余谦梁 郑世波 汪奥娜

印尼中国高速铁路有限公司董事总经理德维亚纳·斯拉梅·里亚迪日前在接受新华社记者专访时表示，雅加达-万隆高速铁路（雅万高铁）项目从规划、施工、收尾到联调联试阶段进展顺利，是印尼和中国双边合作的杰出范例。

7月24日，德维亚纳在印度尼西亚雅加达接受新华社记者专访。新华社记者 徐钦 摄

作为共建“一带一路”和中印尼两国务实合作的标志性项目，雅万高铁全长142公里，最高设计时速350公里，连接首都雅加达和万隆，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。

德维亚纳感谢中国建设者为雅万高铁作出的贡献。他说，印尼维卡工程公司作为承包商第一次参与高速铁路的建设，在项目的实施过程中得到了中国中铁、中国电建等中方企业的支持和帮助。两国承包商并肩作战，解决施工过程中的种种困难和障碍，携手合作推动项目建设。

7月20日，雅万高铁列车停靠在印度尼西亚万隆德卡鲁尔动车所附近（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

印尼维卡工程公司是印尼国企，成立于1960年，在雅万高铁建设中负责包括路基、桥涵等土建工程在内的项目。

他说，雅万高铁在公共交通层面提供了一个能够振兴区域经济的解决方案。雅万高铁项目让印尼在掌握高速铁路技术上先行一步，增强了印尼人民的自豪感。

德维亚纳说，雅万高铁不仅改善印尼的基础设施，还能推动印尼铁路行业和制造业的发展。印尼维卡工程等印尼多家公司参与雅万高铁建设，对印尼未来铁路业的发展至关重要。

他说，雅万高铁项目有望推动高铁线路经过三宝垄、日惹等爪哇岛城镇，一直延伸到东爪哇省会泗水，贯穿爪哇岛的高铁网络将带来规模效应，推动印尼经济发展。

德维亚纳对雅万高铁的未来充满信心。他说，在印尼各级政府、印尼中国高铁公司等多方努力下，雅万高铁将在交通便利性和多样联运一体化等方面不断取得进展，相信会有越来越多的印尼民众选择乘坐高铁出行。

德维亚纳表示，印尼政府期待吸引更多中国投资，以推动印尼中国双边合作进一步发展。

印尼中国高速铁路有限公司成立于2015年，是由中国企业联合体与印尼企业联合体组建的合资公司，负责雅万高铁项目的建设和运营。

这是7月20日在印度尼西亚万隆德卡鲁尔车站旁拍摄的中国中铁印尼雅万项目经理部展厅内景。新华社记者 徐钦 摄

(责编：贾文婷、刘叶婷)