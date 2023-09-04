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中国海军“和平方舟”号医院船再访东帝汶

2023年09月04日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社帝力9月3日电（黎云、徐巍）当地时间9月3日上午，正在执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船抵达任务的最后一站——东帝汶民主共和国帝力港，开始为期7天的访问及人道主义医疗服务。这是“和平方舟”号医院船第二次访问东帝汶，也是中国海军舰船第四次到访。

　　9月3日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达东帝汶帝力港。新华社发（桂江波 摄）

　　上午10时许，东帝汶政府在码头举行了隆重的欢迎仪式，总统奥尔塔前来码头迎接并发表致辞。东国防军司令法鲁尔中将，中国驻东帝汶大使馆、中资机构、中国援东医疗队、华侨华人等300余人在码头迎接。当地民众向中方指挥员献上围巾，身着民族特色服饰的东舞蹈队员载歌载舞，华侨华人进行了舞龙舞狮表演。

　　欢迎仪式结束后，“和平方舟”号医院船展开诊疗服务，为首批登船患者进行诊疗。同时，多支医疗分队前出勘察医疗服务点，赴东国立医院筛查手术患者，为后续精准高效开展服务做准备。

　　访问期间，任务指挥员将拜会东帝汶军政高层。东总统、总理等政要将分批登船参观。“和平方舟”号医院船在利用主平台对患者进行诊疗的同时，将派出多支专家诊疗分队赴东帝汶多个地区和部门开展医疗巡诊或提供医疗服务。

　　9月3日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达东帝汶帝力港，任务官兵向迎接人群挥手致意。新华社发（徐巍 摄）

　　9月3日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达东帝汶帝力港。新华社发（桂江波 摄）

　　9月3日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达东帝汶帝力港，当地民众表演特色歌舞欢迎。新华社发（黎宇 摄）

　　9月3日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达东帝汶帝力港。新华社发（徐巍 摄）

　　9月3日，中国海军“和平方舟”号医院船抵达东帝汶帝力港，当地民众表演特色歌舞欢迎。新华社发（徐巍 摄）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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