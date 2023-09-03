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中国驻美大使呼吁中美拉紧文化纽带

2023年09月03日17:12 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿9月2日电 美国首都华盛顿多个华侨华人社团2日联合举办第21届华盛顿“中国文化节”。中国驻美国大使谢锋出席文化节开幕典礼并致辞，呼吁中美两国拉紧文化纽带、增进理解和友谊。

　　谢锋说，华盛顿“中国文化节”已走过20个春秋，成为一年一度的文化盛事，为美国民众读懂中国打开了窗口，为两国人民相知相亲架设了桥梁。

　　谢锋指出，中美都是多个民族并存、多种文化融合的国家，都生活着勤劳智慧勇敢、自尊自信自强的人民。500多万在美华侨华人传承中华民族优秀传统文化，为当地经济社会发展作出重要贡献。

　　谢锋说，文明差异不应成为冲突的根源，而应成为进步的动力。历史走向进步还是倒退，各国走向繁荣还是冲突，很大程度取决于我们如何看待和处理不同文明之间的差异。谢锋说，双方应用善于发现美的眼睛、开放包容的胸怀，打破交流壁垒、拉紧文化纽带，减少误解与分歧、增进理解与友谊，为中美关系发展注入更多暖流和动力。

　　美国总统拜登、华盛顿特区市长鲍泽等为文化节发来贺信。当天出席开幕典礼的还有华盛顿特区市务卿巴塞特、华盛顿特区亚太事务办公室主任德古兹曼等当地政要。

　　本届文化节在位于华盛顿市中心的宾夕法尼亚大道举行，吸引了近万名民众参加。大道两旁，40多个展位从多角度展示中国文化之美。现场民众可以欣赏舞龙舞狮、京剧、刺绣、茶艺等表演，同时品尝川菜、兰州拉面、北京烤鸭等中国美食，在欢快轻松氛围中感受中国文化魅力。

(责编：赵光霞、杨光宇)

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