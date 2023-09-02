新华网北京9月2日电（记者 侯强）第十一次全国归侨侨眷代表大会(以下简称“十一代会”)日前在京开幕。多位海外侨界领袖在“十一代会”开幕式后表示，将以“十一代会”为新起点，做好海外侨务工作，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

南非开普敦华星艺术团团长董钢。（受访人供图）

“我相信，‘十一代会’的召开将作为承前启后的新起点，继往开来，以侨为本，为侨服务，把侨务工作推向一个新的高峰。”南非开普敦华星艺术团团长董钢说。他回顾了疫情期间，中国侨联和各省、市侨联积极组织海外华裔青少年参与网上夏（冬）令营的活动。这些活动使得中华民族传统的家国情怀在华裔青少年的心中生根发芽，与祖（籍）国之间的亲情更加浓郁深厚。

巴西累西腓华侨华人协会会长卢功荣。新华网记者 侯强 摄

巴西累西腓华侨华人协会会长卢功荣表示，这是他第二次参加全国归侨侨眷代表大会，深切感受到了国家领导人对侨务工作的高度重视和对海外侨胞的关心关怀。“我将带领巴西累西腓市的侨胞，发挥侨界联系广泛的优势，推动巴西与中国在贸易和文化方面的合作与交流，以实际行动为建设中国式现代化贡献力量。”

意大利北部丽水同乡会会长饶俊媚。（受访人供图）

意大利北部丽水同乡会会长饶俊媚说，有幸参加“十一代会”，全面系统学习中国侨联新时代侨务工作使命任务，深受激励。她表示，作为一名海外华侨华人社团负责人，将全力做好所在国的侨务工作，守护“共同的根”、传承“共同的魂”、成就“共同的梦”，齐众心、汇众力、聚众智，以侨为桥，融通中外，为中国式现代化建设做出贡献。

印尼广东社团联合总会总主席张锦泉。新华网记者 侯强 摄

印尼广东社团联合总会总主席张锦泉是居住在印度尼西亚的第三代华人，对于此次参会感触很深。“我们一定会继续秉承家国情怀，努力传播和弘扬中华文化，让更多的侨胞进一步加强对祖（籍）国及中华文化的归属感，进一步激发海外侨胞建设祖（籍）国和家乡的热情。”他说。

玻利维亚科恰班巴华人总会会长曾鸿雁。新华网记者 侯强 摄

玻利维亚科恰班巴华人总会会长曾鸿雁说，我亲身感受到国家领导人以及中国侨联对海外华侨华人的重视和关怀，倍感亲切和温暖，祖（籍）国永远是我们海外赤子的动力源泉和精神支柱！与所有旅居海外的侨胞一样，我们工作、生活在玻利维亚的华侨华人也怀揣拳拳爱国之心。

英国川商联合总会会长宋汶栗。新华网记者 侯强 摄

英国川商联合总会会长宋汶栗表示，将认真学习宣传贯彻落实好“十一代会”精神，把大会提出的任务要求，转化为进一步凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力的实际行动，当好中国走向世界的桥梁和纽带，为实现中华民族伟大复兴的中国梦多做贡献。

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