新华社巴西利亚9月1日电（记者卞卓丹）作为中巴建交49周年庆祝活动的一部分，“我眼中的中国式现代化”征文比赛结果9月1日在巴西利亚揭晓，来自里约热内卢联邦大学的学生马塞洛·路易斯以一首葡文长诗《合作之龙》脱颖而出，获得特等奖。

中国驻巴西大使祝青桥和巴西外交部中国司司长佩德罗·特拉为马塞洛颁发了获奖证书。在颁奖致辞中，祝青桥指出，在世界百年未有之大变局下，作为东西半球最大的发展中国家和重要新兴经济体，中巴携手共进意义重大。“我们愿同巴方一道，深化战略互信，增进交流互鉴，加强发展战略对接，发掘更多利益共同点和合作增长点，支持彼此和广大发展中国家自主探索现代化道路，共同走向发展繁荣。”

作为一名见证了中国改革发展的巴西资深外交官，特拉指出，中国过去几十年的现代化进程是世界当代史上具有决定性意义的非凡成就，他对此表示赞赏和钦佩。特拉说，在巴西总统卢拉今年4月成果丰硕的对华访问后，巴中经贸合作、友好往来和两国全面战略伙伴关系必将得到进一步拓展深化。

马塞洛在获奖感言中表示，中国式现代化不仅为中国，也为世界尤其是巴西等拉美发展中国家带来了难得的发展机遇。

本次征文比赛由中国驻巴西大使馆、《今日中国》杂志、巴西中资企业协会共同举办，共收到投稿1157篇。

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