新华社北京9月2日电 9月2日上午，国家主席习近平在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。

习近平指出，当前，百年变局加速演进，世界经济复苏动力不足。服务贸易是国际贸易的重要组成部分，服务业是国际经贸合作的重要领域。全球服务贸易和服务业合作深入发展，数字化、智能化、绿色化进程不断加快，新技术、新业态、新模式层出不穷，为推动经济全球化、恢复全球经济活力、增强世界经济发展韧性注入了强大动力。

习近平强调，今年是中国改革开放45周年，中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。中国愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。

我们将打造更加开放包容的发展环境。扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，积极开展服务贸易和投资负面清单谈判，扩大电信、旅游、法律、职业考试等服务领域对外开放，在国家服务业扩大开放综合示范区以及有条件的自由贸易试验区和自由贸易港，率先对接国际高标准经贸规则。放宽服务业市场准入，有序推进跨境服务贸易开放进程，提升服务贸易标准化水平，稳步扩大制度型开放。

我们将拉紧互利共赢的合作纽带。加强同各国的发展战略和合作倡议对接，深化同共建“一带一路”国家服务贸易和数字贸易合作，促进各类资源要素跨境流动便利化，培育更多经济合作增长点。

我们将强化创新驱动的发展路径。加快培育服务贸易数字化新动能，推动数据基础制度先行先试改革，促进数字贸易改革创新发展。建设全国温室气体自愿减排交易市场，支持服务业在绿色发展中发挥更大作用。推动服务贸易与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展，释放更多创新活力。

我们将共享中国式现代化建设成果。着力扩大国内需求，加快建设强大国内市场，主动扩大优质服务进口，鼓励扩大知识密集型服务出口，以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力，以高质量发展为全球提供更多更好的中国服务，增强世界人民的获得感。

习近平最后强调，世界经济开放则兴，封闭则衰。让我们共同维护来之不易的自由贸易和多边贸易体制，共同分享全球服务贸易发展的历史机遇，为开创世界更加美好繁荣的未来共同努力。

2023年中国国际服务贸易交易会9月2日至6日在北京举行，主题为“开放引领发展 合作共赢未来”。

(责编：崔译戈、贾文婷)