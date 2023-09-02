人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国民乐奏响加德满都

2023年09月02日09:31 | 来源：新华网
小字号

新华社加德满都9月1日电（记者易爱军）中国“金钟之星”民乐团8月31日晚在尼泊尔首都加德满都举办“丝路花语”中国民族音乐专场演出。

演出曲目包括《花好月圆》《丝绸之路》等中国民乐精品、昆曲名段《牡丹亭·游园》、女声独唱《我的祖国》和《青春舞曲》以及尼泊尔乐曲《丝绸飘扬》等。演出大厅座无虚席，精彩的演出赢得观众热烈掌声。

尼泊尔观众卡利安·拉杰·夏尔马称赞中国音乐家对古老和传统乐曲的传承，认为演出有助于尼泊尔观众进一步了解中国文化。

此次专场演出由中国驻尼泊尔大使馆和中国音乐家协会主办，苏州民族管弦乐团承办，中国对外文化集团和尼泊尔中国文化中心协办。

尼泊尔副总统亚达夫观看了当晚的演出。中国驻尼泊尔大使陈松在演出致辞时表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年。作为山水相连的近邻，中尼人民数千年来共同书写了丝绸之路文明交流的壮丽诗篇。

据悉，“一带一路”倡议提出十年以来，中国音乐家协会多次组派民族音乐团赴丝路沿线国家举办“丝路花语”中国民乐巡演活动。本次亚太国家巡演已在印度尼西亚和孟加拉国举办专场演出。

(责编：崔译戈、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部