新华社加德满都9月1日电（记者易爱军）中国“金钟之星”民乐团8月31日晚在尼泊尔首都加德满都举办“丝路花语”中国民族音乐专场演出。

演出曲目包括《花好月圆》《丝绸之路》等中国民乐精品、昆曲名段《牡丹亭·游园》、女声独唱《我的祖国》和《青春舞曲》以及尼泊尔乐曲《丝绸飘扬》等。演出大厅座无虚席，精彩的演出赢得观众热烈掌声。

尼泊尔观众卡利安·拉杰·夏尔马称赞中国音乐家对古老和传统乐曲的传承，认为演出有助于尼泊尔观众进一步了解中国文化。

此次专场演出由中国驻尼泊尔大使馆和中国音乐家协会主办，苏州民族管弦乐团承办，中国对外文化集团和尼泊尔中国文化中心协办。

尼泊尔副总统亚达夫观看了当晚的演出。中国驻尼泊尔大使陈松在演出致辞时表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年。作为山水相连的近邻，中尼人民数千年来共同书写了丝绸之路文明交流的壮丽诗篇。

据悉，“一带一路”倡议提出十年以来，中国音乐家协会多次组派民族音乐团赴丝路沿线国家举办“丝路花语”中国民乐巡演活动。本次亚太国家巡演已在印度尼西亚和孟加拉国举办专场演出。

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