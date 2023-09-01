新华社北京9月1日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌1日在谈到中美关系时表示，渲染竞争有百弊而无一利，寻求合作是必需而不是选择。事实反复证明，中美合则两利，斗则俱伤。要跳出竞争对抗逻辑，照顾彼此利益和关切，寻求交流合作的最大公约数，画出合作共赢的最大同心圆，为中美两国各自发展、共同繁荣，为全世界和平与发展共同贡献大国智慧和力量。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，今年以来，美国媒体在报道中美关系时，对竞争的关注远高于合作，超过七成的报道在谈论竞争。与此同时，美国政界、商界、学界不断有呼吁加强对华合作的理性声音，希望中美通过合理竞争相互促进发展，加强而不是削弱经济相互依存，反对“脱钩断链”，反对同中国“冷战”。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，当前，美方在谈论中美关系时，言必提竞争，仿佛竞争已经成为中美关系的最大主题，甚至是全部议题。

“中方的态度和立场是明确的。竞争应有助于相互促进和共同提升，符合双方和国际社会共同利益和期待，而不应不择手段给对方使绊子、无所不用把对方拉下马。”汪文斌说，美方口口声声提竞争，但国际社会看到的是美国为赢得优势，以竞争之名动用国家机器，全政府、全方位、全领域对华打压围堵遏制，大打关税战、贸易战、科技战、芯片战、规则战。美方的这些做法根本不是竞争，而是赤裸裸的零和冷战思维，实质是在剥夺中国人民自主选择发展道路的权利，剥夺中国人民追求更美好生活的权利，剥夺中国正当发展的权利，剥夺中国实现国家统一的权利。中方坚决反对以竞争之名行围堵遏制打压之实。美方做法只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡的“新冷战”。

“我们不回避竞争、不惧怕竞争，但竞争应该是公平、合理的，应该是良性、有规则的，有红线、有禁区，不能无视市场经济规则和国际关系基本准则，更不能将核心利益问题作为竞争工具、挑衅手段。”汪文斌表示，作为两个大国，中美应该从两国共同利益和人类前途命运的高度，看一看谁能把国家治理得更好、让本国人民安居乐业，谁能为全球疫后复苏增长提供更大动能，谁能为应对气候变化提供更多公共产品，谁能为解决地区热点问题提供更好方案，谁能让双方和全球80亿人类共同生存的星球更安全、更和平、更繁荣。

汪文斌说，竞争不是中美关系的全部，我们反对以竞争来定义全部中美关系。事实上，中美经济互补性远大于竞争性，中美经贸合作的本质是互利共赢。去年中美贸易额达到近7600亿美元，创历史新高。体量这么大，存在一些分歧和摩擦实属正常。通过平等协商寻求双赢方案，才是正确解决之道。中美双方制度不同，但这并不妨碍双方基于共同利益开展合作，也不应成为中美对立对抗的理由。当前形势下，中美共同利益不是减少了，而是更多了。不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益；两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益；全球疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点离不开中美协调合作，这还是共同利益。

“渲染竞争有百弊而无一利，寻求合作是必需而不是选择。事实反复证明，中美合则两利，斗则俱伤。”汪文斌表示，中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界是一场灾难。要跳出竞争对抗逻辑，照顾彼此利益和关切，寻求交流合作的最大公约数，画出合作共赢的最大同心圆，为中美两国各自发展、共同繁荣，为全世界和平与发展共同贡献大国智慧和力量。

(责编：牛镛、岳弘彬)