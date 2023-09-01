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墨西哥有望迎来首名女总统

2023年09月01日16:51 | 来源：新华网
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新华社北京9月1日电 墨西哥在野党联盟8月30日基本确定提名女参议员索奇特尔·加尔韦斯为总统候选人。鉴于执政党有望推举首都墨西哥城原女市长克劳迪娅·欣鲍姆参选，舆论预期，明年6月总统选举很可能成为一场女性之间的对决。

在野党联盟“墨西哥广泛阵线”由革命制度党等三个政治色彩不同的政党组成，借助公开民意调查展开内部预选，原定于9月3日公布最后结果。

不过，革命制度党领导人亚历杭德罗·莫雷诺8月30日出人意料地宣布，由于多项民调显示本党竞选人、女参议员比阿特丽斯·帕雷德斯无望获胜，这一老牌政党决定推举加尔韦斯为“墨西哥广泛阵线”单一候选人。

加尔韦斯现年60岁，来自中右翼国家行动党，计算机工程师，专长机器人学、人工智能等，靠自己创业成为一名成功的女企业家，并步入政坛。

据媒体报道，加尔韦斯的父亲是墨西哥土著奥托米人，母亲是混血儿。加尔韦斯经常说，小时候家里穷，为了补贴家用，她上街卖过糖果。她总是穿土著衣服，与穷人打成一片，说话坦诚，官话不多，时不时会冒出几句脏话。

她曾在一次讲话中强调自己的独立性：“没人能控制我，哪怕是我的丈夫。”

舆论认为，加尔韦斯是最有实力挑战执政党的总统候选人。政治分析师埃尔南·戈麦斯·布鲁埃拉接受法新社采访时说，加尔韦斯“有领袖魅力，精力充沛，为人率直”。

国家复兴运动党通过五轮民意调查决定本党总统候选人，预定9月6日宣布结果。欣鲍姆在党内预选一路领先，主要竞争对手是前外交部长马塞洛·埃布拉德。

欣鲍姆现年61岁，是能源和环境领域知名科学家，前不久卸任墨西哥城市长。她在政策主张上与总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔高度一致，墨西哥媒体称她是洛佩斯的“门徒”。

墨西哥《改革报》8月29日发布的一项民调结果显示，如果两人对决，46%的选民会投票给欣鲍姆，31%投给加尔韦斯。

按照路透社的说法，舆论越来越预期墨西哥明年迎来首位女总统。

按照墨西哥法律，总统不得连任。现任总统洛佩斯的6年任期将于明年9月结束。（胡若愚）

(责编：崔越、徐祥丽)

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