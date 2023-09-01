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外交部发言人：期待东亚合作领导人系列会议为国际和地区形势注入更多稳定性和正能量

2023年09月01日16:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月1日电（记者董雪、袁帅）外交部发言人汪文斌1日表示，中方期待即将举行的东亚合作领导人系列会议为国际和地区形势注入更多稳定性和正能量。

　　汪文斌在例行记者会上回答有关提问时说，当前国际地区形势复杂演变，不稳定不确定因素增多。东亚总体保持稳定发展势头，地区国家求和平、谋发展的愿望更加强烈。

　　“中方支持今年东亚合作领导人系列会议‘东盟举足轻重：打造经济增长中心’的主题，期待会议促进团结、深化合作、聚焦发展，为国际和地区形势注入更多稳定性和正能量。”他说。

　　汪文斌阐述了中方对会议的四点期待：一是进一步加强经贸、新兴产业等各领域合作，携手打造地区增长中心，促进共同发展。二是加快恢复人员往来，加强文化、教育、媒体、智库交流，夯实民意基础。三是推进区域经济一体化进程，维护地区产供链稳定畅通，建设开放型地区经济。四是维护以东盟为中心、开放包容的区域合作架构，坚持真正的多边主义，反对搞“小圈子”制造分裂、损害地区和平稳定。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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