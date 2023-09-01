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厄瓜多尔发生监狱骚乱　数十名警察和看守被囚犯扣押

2023年09月01日14:35 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城8月31日电（记者廖思维）基多消息：厄瓜多尔监狱管理局8月31日在一份官方通报中说，该国发生监狱骚乱，数十名警察和监狱看守被囚犯扣押。

　　通报说，截至目前，共有7名警察和50名监狱看守被囚犯扣押在6所监狱中。通报指出，骚乱可能与厄安全力量日前对一所监狱展开的搜查行动有关。

　　8月30日，厄武装部队和警察对厄中部科托帕希省一所监狱展开搜查，没收囚犯所持枪支、防弹衣、通信设备等违禁物品。厄境内多所监狱发生骚乱，抗议警方行动。

　　暴力浪潮还从监狱蔓延至街道。当地时间8月30日晚至31日清晨，首都基多相继发生两起汽车炸弹袭击事件，未造成人员伤亡。

　　厄瓜多尔正面临严峻安全形势。7月22日，厄西南部瓜亚基尔市一所监狱发生骚乱，造成30多人死亡。8月9日，厄总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥在基多北部参加一场竞选活动时被枪杀。

　　为应对频发的暴力事件，厄政府于7月25日宣布全国监狱系统进入为期60天的紧急状态，并于8月10日宣布全国进入为期60天的紧急状态。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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