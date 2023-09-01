新华社圣保罗8月31日电 通讯：中国技术成南美国际太阳能展焦点

新华社记者陈昊佺

第十届南美国际太阳能展8月29日至31日在巴西圣保罗举行，展会涵盖光伏组件、管理系统、储能装置等多个光伏产业领域，来自中国的光伏技术装备成为展会焦点。

巴西本土新能源企业能源巴西公司在展会上推出一套专门针对绿色能源的运营管理系统，可帮助用户降低绿色能源发电成本，助力绿色能源普及，而经济高效的中国新能源设备正是这套系统的重要组成部分。

“凭借在绿色能源领域的巨大潜力，巴西正成为世界绿色能源市场的重要角色，而中国技术、中国企业的到来可以帮助巴西绿色能源市场进一步成熟、发展。” 能源巴西公司首席执行官图利奥·丰塞卡说。

在丰塞卡看来，巴中两国绿色能源企业目标一致，都希望建设更加绿色环保的能源架构。此外，双方优势互补，巴西企业有着丰富的本地运营经验，中国企业则在产品开发等方面相对成熟，双方合作将有力推动巴西绿色能源产业发展。

在比亚迪公司的展台中央，一座车棚格外引人注目，上面覆盖着太阳能发电板，里面停放着一辆比亚迪新能源汽车，旁边安装着新能源充电桩。

比亚迪巴西公司电力光储充顾问林云辉介绍，比亚迪近年来在巴西市场着手开发新型光伏应用场景，如光伏农业、与新能源汽车配套的光储充系统以及针对企业减碳需求的光伏全套解决方案。

林云辉表示，比亚迪与多家巴西企业达成合作，推动巴西本地绿色产业链发展。“我们希望能与更多公司在绿色能源、绿色交通和绿色储能等方面加深合作，为巴西环保多做贡献，与巴西经济一起发展。”

除了光伏组件和储能设备，中国光伏企业天合光能还为此次展会带来智能跟踪支架，这款支架可以实时调整光伏组件位置，提高太阳能发电效率。

天合光能光伏产品业务总裁李燕说，巴西有很多大型地面分布式太阳能电站，地形条件十分适合智能跟踪系统的应用，智能跟踪支架在巴西市场广受欢迎。

为满足市场需求，天合光能近日在巴西圣保罗州建立智能跟踪支架工厂。李燕说，巴西在太阳能发电领域仍有很大开发潜力，天合光能计划将巴西作为全球供应链布局重要一环，利用当地资源优势，实现共赢发展。

中国企业晶科能源拉美区域销售总经理阿尔韦托·库特尔说，巴西、智利等拉美国家光照资源丰富，大力发展太阳能发电产业不但能为当地供电，还能助力当地发展绿氨、绿氢等绿色能源产业，打造区域清洁能源中心。

“晶科等中国企业正向拉美国家提供价格实惠、质量优良的光伏设备，助力拉美实现绿色能源转型。”库特尔说。

巴西能源发展规划显示，巴西将重点开发风能和太阳能等可再生能源发电。据巴西矿业和能源部统计，截至2022年末，巴西风能和太阳能合计装机容量接近30吉瓦，预计到2027年末增至39吉瓦。

南美国际太阳能展是南美太阳能行业主要展会之一。据主办方统计，本届展会共有超过500家企业参展，吸引超过5万名观众。

(责编：贾文婷、徐祥丽)